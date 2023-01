Dindin Santiago Manabat, Camille Victoria doble-tore ng Power Chargers sa 2023 PVL

IPINARADA agad ng Akari Power Chargers ang mga bagong hugot sa free agency na kanilang binansagang “Twin Towers” na sina national team member Aleona Denise “Dindin” Santiago Manabat at dating Santo Tomas Golden Tigresses Camille Victoria.

Nagsagawa ang koponan ng outdoor training nitong Sabado bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng 2023 Premier Volleyball League (PVL) Open Conference sa Pebrero.

Sa isang post ng Akari club ay ipinakita sina Manabat at Victoria na nag-eensayo matapos tapikin kamakailan.

Nagtapos ang kontrata ng 6-foot-2 na wing spiker at middle blocker na si Manabat sa Chery Tiggo Crossovers noong Disyembre, habang nagdesisyong pumasok na sa professional league si Victoria na hindi ipingpatuloy ang huling taon sa collegiate league para sa 85th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament.

“Twas a fun Saturday morning with our new towers, Dindin and Cams. #AkariRising,” ayon sa Instagram post ng team.

Makikita rin sa naturang posts ang pag-dive sa buhanginan ni Manabat, gayundin ang pagbutata nito sa pinalong bola ni national head coach at Olympian gold medalist Jorge Souza de Brito ng Brazil, habang todo naman ang hampas ni Victoria sa ibinigay na set ng mga kakampi

Magkasunod na pumirma ang dalawang high towers sa batang-batang koponan na sumabak sa nagdaang 2022 Reinforced Conference bitbit ang three-time Olympian na si Prisilla Rivera ng Dominican Republic, habang nagisnan sa koponan sina dating La Salle playmaker Michelle Cobb at mga dating Ateneo players na sina Jhoanna at Janel Maraguinot, Erika Raagas at Dani Ravena. (Gerard Arce)