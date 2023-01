Carlos: Niyari ako sa NSA

Binasag ni dating National Security Adviser Clarita Carlos ang kanyang pananahimik hinggil sa biglaang pagbibitiw nito sa puwesto.

Sa panayam ng TeleRadyo nitong Lunes, sinabi ni Carlos na maraming puwersa ang gusto siyang matanggal sa puwesto kaya noong kausapin siya ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. tungkol sa kanyang trabaho ay nagkusa na itong magbitiw sa puwesto.

“Kunyari ang requirement ng position ko tatlo. Doon sa tatlong requirement na ‘yon, ‘yong isa nawawala nag-missing siya. So noong in-explain ni President ‘yan sa akin, sabi ko sa kanya ‘alis na lang ako’” paglalahad niya.

“Alam ko namang he’s buffeted by many many forces, local, international, regional etc like that. Naintindihan ko siya kanya nga binigyan ko siya ng way sabi ko ‘Mr. President madali naman ‘yang usapan na ‘yan alis na lang ako’” dugtong ni Carlos.

Aniya, nahirapan umano si Marcos na pakawalan siya kaya natagalan ang announcement sa kanyang resignation.

Nilinaw naman ni Carlos na ang pagbibitiw niya sa trabaho ay walang kinalaman sa nangyaring resignation ng mga opisyal sa Department of National Defense.

“Siguro dugtong pero malayong dugtong,” sambit nito.