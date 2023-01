Ang pagbabalik

Sa pagpasok ng 2023 ay nagkaroon ng ilang pagbabago sa liderato ng dalawang mahalagang ahensiya ng gobyerno na may kinalaman sa seguridad at kaayusan ng bansa.

Una ay ang Department of National Defense (DND) na nagkaroon ng bagong liderato sa katauhan ni Secretary Carlito Galvez Jr.na kilalang action man sa ilalim ng Duterte administration.

Nakilala si Secretary Galvez bilang “vaccine czar” noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic dahil siya ang inatasan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mangasiwa sa pagbili ng mga bakuna para sa mga Pilipino.

Malaki ang tiwala ng dating Pangulo kay Secretary Galvez kaya sa kanya ipinagkatiwala ang pagbili ng mga bakuna sa halip na ibang mga opisyal ng gobyerno dahil ayaw niyang mabahiran ng pagdududa ang proseso lalo na at malaking halaga ang nakapaloob sa pagbili ng mga bakuna.

Mula sa pagiging vaccine czar ay muling kinuha ng Marcos administration ang serbisyo ni Secretary Galvez bilang Presidential Adviser on Peace, Reconciliation, and Unity at ngayon ay bilang bagong kalihim ng DND kapalit nang nagbitiw na si General at Undersecretary Officer-in-Charge Jose Faustino Jr.

Nagkaroon ng bahagyang intriga sa nabanggit na ahensiya dahil sa usapin ng palitan ng liderato ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na naayos din naman kaagad.

Gaya ng dapat asahan, lumutang ang mga haka-haka ng umano’y demoralisasyon at kung ano-ano pang intriga subalit nawala ito matapos ianunsiyo ng Malacañang ang appointment ni Galvez.

Bilang dating AFP Chief of Staff, at miyembro ng Philippine Military Academy (PMA) Class of 1985, malaki ang respeto at tiwala ng mga opisyal at mga sundalo kay Galvez kaya ang unang ginawa nito pag-upo bilang DND Chief ay kinausap ang mga opsiyal ng ahensiya na manatili sa puwesto kahit na co-terminus ang mga ito sa pinalitang opisyal.

Ipinakita po ng kalihim sa kanyang pag-upo pa lamang sa DND ang pagkakaisa kaya wala itong ginalaw para alisin o palitan na mga opisyal.

Ayon po kay Secretary Galvez, dapat mapanatili ang mga nasimulan ng mga nagdaang namuno sa DND upang mabantayan ang mga panloob at panlabas na mga banta, at plano nitong palakasin at paigtingin ang pambansang depensa para sa kapayapaan at seguridad ng bansa.

Makulay ang naging buhay militar ni Secretary Galvez dahil bilang dating Commander ng Western Mindanao Command, ang kanyang tropa ang sumabak sa ilang buwan na bakbakan laban sa Maute-ASG-ISIS terror group na kumubkob sa Marawi City at napagtagumpayang mapatay ang mga terorista.

Bukod dito, pinangunahan din ni secretary Galvez ang 6th infantry Division ng Philippine Army, ang 104th Brigade ng 1st Infantry Division, ang 1st Scout Ranger Batallion at Task Group Panther Bravo ng First Scout Regimen.

Pagkatapos mahirang ni Secretary Galvez ay inianunsiyo naman ng Malacañang nitong Sabado , January 14, 2023 ang pagtalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isa pang dating military leader at dating gabinete ng Duterte administration na si Eduardo Año bilang bagong National Security Adviser (NSA) .

Ang NSA ay isang sensitibong puwesto sa gobyerno dahil nakasalalay dito ang kaligtasan at seguridad ng bansa na dating hinawakan ni Secretary Clarita Carlos.

Nanumpa na po noong Sabado si Secretary Año sa Pangulo bilang hudyat ng pagsisimula ng kanyang tungkulin bilang NSA Chief.

Bilang NSA Chief, si Secretary Año ang magiging mata at tenga ng sa mga mahahalagang impormasyon, kasama na rito ang monitoring, pagkuha ng impormasyon sa loob at labas ng bansa at pagproseso ng mga data para sa proteksiyon ng Pilipinas.

Sina Galvez at Año ang mga bagong luma sa gabinete ng BBM administration. Mga opisyal na kilala sa kanilang galing at katapatan sa serbisyo.

Dalawang magigiting na military leaders, dalawang dating kalihim ng nakalipas na administrasyon ang muling kinuha ang serbisyo sa Marcos administration dahil naniniwala sa kanilang kakayahan hindi lamang dahil sa kanilang malawak na karanasan kundi dahil sa katapatan at dedikasyon ng mga ito sa sinumpaang tungkulin.

Kung matatandaan po ninyo, maraming mga dating heneral ang kinuha ni dating Pangulong Duterte sa kanyang gabinete dahil mas may tiwala sila sa mga ito kumpara sa mga ibang opisyal na madaling matukso at gumawa ng katiwalian.

Naniniwala po ako na sa pagpasok muli nina Secretary Galvez at Secretary Año sa Marcos administration ay makakasiguro ang sambayanan ng kapanatagan sa aspeto ng seguridad at kapayapaan sa bansa.

Congratulations po sa inyong dalawa at hangad ko ang tagumpay ninyo sa inyong mga bagong tungkulin!