Andrea nilantad ang pekeng suot

Sa halip na mawalan ng gana, lalo pang hinangaan si Andrea Brillantes na ibalandra ang katotohanan sa kanyang makapal na buhok.

Walang takot na hinubaran mismo ni Andrea ang sarili sa harap ng kanyang milyong followers at ilantad ang lahat ng nakatago sa kanyang kinaiinggitang buhok.

Kinagulat ng mga fan, supporter ni Andrea ang napanood nilang short video ng aktres na isa-isang tinatanggal ang suot na hair extension.

Sa fast forward reel ng video mapapanood sa Instagram ni Andrea na inaalis niya ang patse-patseng nakatapal na extension sa likod, gilid at harap ng kanyang ulo.

May mga reaksyon pang tila napapangiwi ang millennial star sa hapding nararamdaman sa pagtatanggal ng mga clip ng extension.

Nang matanggal niya ang lahat ng extension saka nalantad ang original length ng kanyang buhok na lagpas ng bahagya sa kanyang balikat.

Sa halip na ma-bash at malait si Andrea sa pekeng kapal ng kanyang buhok, mas lalo itong hinangaan sa hindi man lamang napingasan na kanyang kagandahan.

Nag-agree ang lahat ng mga nakapanood ng video na nagsabing napakaganda ng aktres kahit walang pandaraya sa itsura nito.

Kumbinsido naman si Andrea na mas maganda siya kapag walang pekeng buhok.

“Looking pretty, feeling lucky. Are you feeling lucky today too?” sabi ni Andrea.

Angelica binuyangyang ang dibdib sa IG

Dulot nang nag-uumapaw na kaligayahan sa kanyang puso sa pagiging ina, walang pakialam na muling binalandra ni Angelica Panganiban ang kanyang dibdib sa publiko.

Sa kanyang latest Instagram post, mukhang nakabalik na si Angelica sa kanyang pamilya, mula sa pagpapagaling sa Covid-19, na siya rin niyang ibinahagi sa kanyang post ilang araw na ang nakakalipas.

Ang eksena ngay ay habang nasa loob ng yate ay masisilip sa IG ni Angelica na pinapadede niya ang baby nila ni Gregg Homan.

Nakaluwa ang isang bahagi ng dibdib ng aktres na bahagya lang natatakpan ng ulo ng kanyang baby.

Sey ng aktres sa kanyang nararanasang kaligayahan, “Living our best lives.”

Hindi nag-iisa sa ganitong itsura si Angelica, dahi sa isa pang photo sa parehong post, karga naman ng kanyang partner ang kanilang anak habang nasa harap ito ng manibela ng yate.

Marami ang natutuwa sa magandang kapalaran ni Angelica. Mababasa ang kanilang kasiyahan sa buhay ngayon ng aktres. Halos lahat ay nagsasabing mas maganda ngayon si Angelica.

Sey mo Raymart? Jodi may bagong kasama sa kama

Muling na-in love si Jodi Sta. Maria pero hindi sa tao, kundi sa ni-rescue, inampon niyang pusakal sa airport, na pinangalanan niyang Naia (Naya).

Binalita ni Jodi ang progreso ng pusa mula nang isama niya ito sa kanyang poder at alagaan.

“Looking at Naia’s pictures from the day I got him at the airport. Walang masyadong nagbago. Mas mahal ko lang sya ngayon,” sabi ni Jodi.

Ilan sa mga larawan ni Jodi kasama ng pusa ay nagpapakita na na-in love ang aktres sa kanyang ampon.

Palaging nakapatong ang pusa sa dibdib ni Jodi, at nakakasama rin niya sa kama.

Mahilig sa pet si Jodi, pero ang pusa lang natatanging naging aktibo ang aktres na i-post ang lahat ng mga ganap dito.

Sabin g mga fan, napakasuwerteng pusa dahil nabigyan ng magandang buhay. At sikat na artista pa ang nag-aalaga sakanya, ha!

Kaya ang dami tuloy nangarap na maging pusa, at gustong magpaampon kay Jodi, ha!

Naku, ano kaya ang masasabi ni Raymart Santiago?