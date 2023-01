Alyssa Valdez, Cool Smahers kumayod na sa pakondisyon

BAL8K-ENSAYO na ang tinaguriang Phenom ng Philippine women’s volleyball na si Alyssa Valdez kasama ang buong koponan ng Creamline Cool Smashers bilang paghahanda sa kanilang pagsabak para sa bagong season ng Premier Volleyball League.

Ikinatuwa ng mga tagasuporta ng koponan at ni Valdez ang litrato na ibinahagi sa social media account ng Creamline kung saan buo at walang nalagas sa kanilang lineup.

Buhat sa coaching staff at mga player nito ay walang labis, walang kulang at wala ring bagong mukha na naidagdag dito.

“Solid pa rin talaga. Walang nabawas,” ayon sa isang netizen.

Sa naturang post ay ibinahagi din ng koponan ang video ng mismong pagsasanay ni Valdez sa pamamagitan ng pag-upo gamit ang kanyang kanang binti na unang na-injured bago ang finals ng Reinforcement Conference noong nakaraang taon.

“We’re all praying for your fastest healing recovery Phenom Alyssa Valdez, keep flying high,” ayon sa komento ng isang netizen.

Bukod kay Valdez, kasama rin sa nasabing litrato sina Jema Galanza, Michelle Gumabao, Risa Sato, Kyla Llana Atienza, Lorie Lyn Bernardo, Diana Mae Carlos, Fille Cayetano, Julia Melissa De Guzman, Jorella Marie De Jesus, Celine Domingo, Rizza Jane Mandapat, Kyle Angela Negrito, Jeanette Panaga, Paulina Soriano at Rosemarie Vargas.

Kasama din sa naturang litrato ang kanilang head coach na si Sherwin Meneses kasama ang buong coaching staff. (Annie Abad)