Alekhine Nouri papasikat sa Sta. Maria Chess 2023

ILANG simultaneous exhibition game ang nakatakdang isagawa ni FIDE Master Alekhine Nouri bilang bahagi ng “Sta. Maria Town Fiesta Chess Challenge 2023” sa Enero 29 (Linggo) sa Grace of Shekinah school gymnasium sa Sta. Maria, Bulacan.

Makakalaban ni Nouri ang ilang piling estudyante ng naturang paaralan sa event na inorganisa ni Leonardo I. Dela Cruz, Jr. sa pakikipagtulungan ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP) at ng Bulacan Chess Association.

Ayon kay Bulacan Chess Association President Richard Dela Cruz, bukod sa libreng simultaneous exhibition games ni FM Nouri, ang country’s representative sa 2022 World Junior Chess Championships sa Sardinia, Italy, mayroon ding dalawang dibisyon ang nasabing chess tournament, na magpapatupad ng 7 rounds Swiss System, 15 minutes plus 5 seconds delay time control format.

Nakataya sa magkakampeon sa Open Non-Master division ang P8,000 plus trophy, medal at certificate, habang nakalaan naman sa magwawagi sa Kiddies 14-Under ang P4,000 plus trophy, medal at certificate.

Sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan sa 0945-4474798. (Elexh Dawa)