28 todas sa hagupit ng LPA, amihan

Sumampa na sa 28 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pagbaha sa Bicol, Visayas at Mindanao mula sa epekto ng sama ng panahon, amihan at mula noong Enero 2.

Sa ulat mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), walo sa mga biktima ang mula sa Zamboanga; tig-pito sa Eastern Visayas at Northern Mindanao; lima sa Bicol; at isa sa Davao Region.

Samantala, aabot sa 1,397,296 na tao o 347,105 pamilya ang apektado ng sama ng panahon mula sa 1,930 na barangay sa Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga, Northern Mindanao, Davao, Soccsksargen, Caraga at Bangsamoro.

Dahil sa pinsala sa baha, kabilang sa mga nagdeklara ng state of calamity ang San Miguel at Santa Fe sa Leyte; buong probinsya ng Eastern Samar; Gandara, Basey, San Jorge, at Calbayog sa Samar; Laoang sa Northern Samar; Sirawai sa Zamboanga del Norte; at Tubod sa Lanao del Norte.

May 1,307 na bahay ang naiulat na nasira kung saan 935 ang partially damaged at 372 ang totally damaged.

Naiulat ang P274,100,870 halaga ng pinsala sa agrikulura habang sa imprastraktura ay nasa P171,555,996. Nagtala naman ang National Irrigation Administration (NIA) ng P25,610,000 na danyos.(Catherine Reyes)