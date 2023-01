‘Usapang Bilyonaryo’ ni Ces suportado ng mga kapwa newscaster

Ngayong January 16 (Lunes, 8:00pm) na ang simula ng show ni Ces Orena Drilon sa CNN Philippines, ang ‘Usapang Bilyonaryo’.

At bongga agad ito, dahil ang negosyanteng si Mr. Frederick Go, Robinsons Land Corporation president and CEO agad ang bisita niya. Ikukuwento ni Mr. Go ang mga karanasan niya sa buhay, sa kung paano magpalago ng negosyo, na siguradong kapupulutan ng aral ng mga manonood.

Sa trailer nga ay makikita sina Mr. Go at Ces na pinag-uusapan ang nakakalulang proyekto na NUSTAR.

Imagine, at the height of pandemic, naitayo ng Universal Hotels and Resorts, Inc. and Robinson’s Land Corporation ang kanilang itunuturing na crown jewel.

Ang nakakalokang luxury resort nga ay may villa na nagkakahalaga ng P350,000 a day, ha! Bongga, ‘di ba?

Binalikan din nila ang kuwento tatlong dekada na ang nakararaan, kung paano nagsimula ang kanilang mga negosyo.

Sobrang excited nga si Ces sa kaganapan na ito sa kanyang career.

“Yes am back! Be my mondate starting January 16, 8pm on @cnnphilippines with replays on Saturdays at 10 am and Sundays at 530 pm.

“Catch our maiden episode with @officialrobinsonsland CEO Frederick D. Go who grants #usapangbilyonaryo a rare interview.

“CNN is on free TV channel 9, channel 14 on Sky and channel 10 on Cignal. Produced by @bilyonaryoph,” sey ni Ces.

All out nga ang suporta kay Ces nga mga kasamahan niya sa industriya tulad ni Pinky Webb, na nangakong manonoo ng ‘Usapang Bilyonaryo’.

At kahit ang mga masugid na tagasubaybay ni Ces na nasa ibang bansa na, super excited din na mapanood siya uli sa telebisyon.

Super happy rin si Bernadette Sembrano sa pagbabalik ni Ces.

At siyempre, ganun din ang mga malalapit niyang kaibigan, na aktibong magkomento sa mga Instagram post niya, tulad nina Korina Sanchez, Karen Davila, at marami pang iba.

“This is interesting. I’ll be watching from Dallas. Nice to know you’re back on a talk show. I met you once in Cagayan de Oro many years ago,” sabi ng isang netizen.

Dapat ding abangan ang interview ni Ces kay Dean Nilo Divina.

“Yes, am hitting the ground running at the start of 2023. Interviewing the founder and managing partner of @divinalawph Dean Nilo Divina, lawyer to billionaires and is one himself!

“As a college student he would walk to school to save 2 pesos! He is proof that with hard work, discipline and a strong faith in God, anything is possible.

“Got to meet the firm’s underbar associates who had the tough job at lunch to give DivinaLaw’s new restaurant @cafeauroraph a stress test. Shared a table too with DivinaLaw’s brilliant senior partners. Can’t wait to share his story with you on #usapangbilyonaryo.”

Ngayon pa lang, marami na ang excited sa mga paandar ni Ces sa ‘Usapang Bilyonaryo’ lalo na `yung mga gustong-gustong maging bilyonaryo o magnegosyo. (Rb Sermino)