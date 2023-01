Mga ka-Misteryo ngayong pumasok na tayo sa bagong taon marami ang mga lumalapit sa mga manghuhula para Alamin ang kanilang kapalaran sa buhay.

Pero totoo ba ang mga hula? Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Si Alma ng Fairview ay nagtanong kung totoo ba ang mga hula. Sinikap kong sagutin ang kanyang mga katanungan sa abot ng aking nalalaman sa larangan ng metapisika.

Misteryo: “Ang tanong mo kung totoo ba ang hula o hindi?”

Alma: “Yes that’s my question kasi di ba maraming hula ang hindi naman nangyayari sa totoong buhay kaya nga ang tawag ay hula which means parang guessing game lang o kaya tsambahan lang.”

Misteryo: “Masalimuot na paksa yan Alma pero kung ang sinasabi mong panghuhula at tulad ng mga ginagawa ng mga psychic reader sa Quiapo Maynila, ayaw ko silang hatulan tungkol dyan. Ang masasabi ko lang ang psychic reading gamit ang tarot cards o playing cards o sa anumang pamamaraan ay hindi talaga panghuhula kundi pagbabasa ng maaaaring mangyari sa buhay ng tao.”

Alma: “I see so tama ang narinig ko na maaaring mangyari sa tao? Pero di ba kung nabasa ng psychic ang future ng isang tao dapat mangyari nga yun di ba?”

Misteryo: “Hindi mangyayari ang isang psychic reading o hula kung hindi mo ito papayagan. Ibig sabihin kung may ginawa kang paraan na hindi mangyari ang isang hula ay hindi nga ito mangyayari. Yan ang dahilan kaya’t tinatawag na itong hula pero mali pa rin yun kasi nakita talaga ng psychic ang posibleng mangyari in the future. Kasi pasok ang free will ng isang tao o kalayaan ng isang tao na gumawa ng paraan para maiwasan ang hindi magandang kapalaran.”

Alma: “I see FREE WILL pa rin pala ang masusunod so hindi na nga kailangan magpahula di ba?”

Misteryo: “It’s all up to you dahil yan ang free will mo pero sa iba gusto pa rin nila silipin ang hinaharap para makagawa ng hakbang na mangyari ito kung makabubuti ito sa buhay ng tao o makagawa ng paraan na iwasan kung hindi maganda ang hula o reading.”

Alma: “So Ano ang advice mo, do we need na magpahula o hindi?”

Walang masama na malaman ang buhay natin sa hinahanap para magsilbi itong gabay sa ating buhay. Masama man ito o mabuti mahalaga pa rin ang ating mga desisyon sa bawat hakbang natin sa buhay. Kaya’t yung tanong kung dapat bang magpahula o hindi, ang sagot ko “kung Ano ang free will mo.”

