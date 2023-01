Tonelle Racasa sobrang abala

MAGIGING abala si Woman National Master Antonella Berthe ‘Tonelle’ Murillo Racasa sa taong ito.

Sasabak ang 15-anyos na estudyante ng Victory Christian International School sa FIDE Rated International Open Chess Tournament sa Indonesia sa Jan. 27-29.

Ayon kay International Arbiter Bong Bunawan, bukas ang torneo sa 21-anyos pababa na susulong sa Gunadarma University Karawaci, Tanggerang.

Suportado ang pambato ng Mandaluyong City ng Hotel Sogo sa kampanya sa Indonesia.

Nakalinya ring sumali si Racasa sa World School Chess Championships sa Rhodes, Greece sa Apr. 13-23 at sa World Youth Chess Championships sa Nov. 12-25 sa Montesilvano, Italy.

Makakasama ni Tonelle ang kanyang father/coach na si Roberto M. Racasa at National Master lmario Marlon Bernardino Jr.

***

Malayo ang mararating ng 12 years old student, Spain-based na si Roel Dela Riva na sinilat si NM Bernardino sa isang simultaneous chess exhibition.

Siya ay nasa paggabay ni coach Glenn Hullana Garcia ng Brainy Chess Academy.

Tutulak ang Dinagsa Chess Tournament sa Jan. 18-20 sa Cadiz Arena sa Cadiz City, Negros Occidental.

Suportado ni Cadiz Mayor Salvador Escalante,Jr., hinati ang torneo sa chess team (Tatluhan Team) for Open at 17-under years old, at Blitz.

Ang 49th Dinagsa Fiesta Celebration ng Cadiz ay nasa pakikipagtulngan ng Cadiz City Chessplayers Association at may basbas ng National Chess Federation of the Philippines.

Mag-call o text sa 0929 490 7702; 0939 915 1403 at 0945 884 2682 para sa iba pang mga detalye.