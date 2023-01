Tiamzon babu sa volleyball

TODO ang pagbalasa ng F2 Logistics humigit-kumulang isang buwan bago magbukas ang 6th Premier Volleyball League 2023.

Titimong coach na sa Cargo Movers si Regine Diego, biningwit pa ng team si two-time MVP Myla Pablo, nagretiro si Fil-Canadian Ernestine Grace ‘Tin’ Tiamzon at naglaho ang limang beteranang balibolista.

Ang dating NU juniors’ girls volleyball coach at La Salle Lady Archers libero na si Diego ang papalit kay Ramil de Jesus.

Pero ang yumanig sa liga at nagpalungkot sa maraming tagasunod ng kampo ang pagtapos na ni Tiamzon sa kanyang karera mula sa pitong taong paglalaro at pag-eksit sa team nina Des Clemente, Dzi Gervacio, Chloe Cortez, Alex Cabanos at Rem Cailing.

“This may not have been the ending that I wanted, but it was the ending that I needed. I thank each person who has been part of my 7yr journey in La Salle/F2, you all have made an impact on who I am today,” bulalas ni Tiamzon sa kanyang Instagram nitong isang araw.

“To my beloved F2/La Salle family, thank you for understanding that I have to continue my life’s journey outside of volleyball. I will always be there to support you guys from the sidelines as I watch you dominate once more.” (Gerard Arce)