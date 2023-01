Sarina Isabel Bolden bumida sa Western Sydney Wanderers

BINALANDRANG muli ni Philippine National Women’s Football Team captain Sarina Isabel Bolden ang husay nang umiskor sa 15th Liberty A-League Women’s 2022-23 at pagbigay ng pangalawang sunod na panalo sa Western Sydney Wanderers Football Club.

Isinalpak ng 25-anyos na Fil-Am mula sa Sta. Clara, Californa ang una niyang goal at una ng Western Sydney sa pag-alpas kontra Western United, 2-1, noong Sabado sa Wanderers Football Park sa Bungarribee City, New South Wales.

Natagpuan ng striker ng Pilipinas ang likod ng net sa pang-11 minuto upang buksan ang kanyang talaan sa pangalawang laro pa lang sa club at panatilihing malinis ang baraha niya sa 2-6 win-loss slate overall ng team. Unang tinibag ng Wanderers ang Melbourne City via 2-0 upang tuldukan ang anim na olats sa unang laro ni Bolden.

“I think, so far, playing with Western Sydney Wanderers, it’s been pretty good. I think it suits my playing style as an individual player. It’s been good so far,” ani Bolden, 26, na sisipa rin para sa Pinay booters sa

Sa 9th FIFA Women’s World Cup 2023 sa July 20-Aug. 20 sa Australia at New Zealand.

Samantala, makakatapat ng PH 11 ang Hong Kong, Tajikistan at Pakistan sa Group E ng 2024 AFC Women’s Olympic Qualifying Tournament sa Apr. 3-11. (Lito Oredo)