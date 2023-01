Sanggol isinilang na balot ng buhok katawan

Hairy ba kamo? ‘Yan ang kwento ng baby sa India na may kakaibang kondisyon.

Kamakailan lang ay isinilang ang isang sanggol sa Hardoi, Uttar Pradesh, India pero ‘di ito pangkaraniwan sapagkat nabalot ng mga buhok ang balat nito.

Ikinagulat ng mga doktor nang tumambad sa kanila ang baby boy na halos 60% ng katawan nito ay may makakapal at itim na buhok. Ito pa lang rin umano ang unang beses na nakakita sila ng ganito sa loob ng halos dalawang dekada nilang pagtatrabaho sa ospital.

Agad naman nila itong ipinakonsulta sa espesyalista at napag-alaman na mayroon pa lang rare condition ang naturang baby na tinatawag na ‘giant congenital melanocytic nevus’, isang uri ng skin condition na sanhi ng mga gene mutation na ang resulta ay nagkakaroon ng pagtubo ng buhok sa buong katawan ng tao.

Ayon sa mga pananaliksik, isa umano sa 20,000 na bagong silang na mga baby sa mundo ang maaaring makakuha ng sakit na ito na siyang natiyempuhan pa ng baby na ito.

Ibinahagi naman ng user na si Tushar (@Tushar_KN) sa kayang account ang picture ng naturang sanggol na nakatanggap ng ilang mga komento.

Tulad na lamang ni @Bigbossciya, ani, “Its head is too cute.. so much of hairs. God bless the child..”

“Poor baby. Gene mutations are increasing drastically. Hope the medical fraternities spread more awareness. Feeling bad to see the ill fate of an innocent baby,” paliwanag ni @Mystic_VJ.

“Poor baby,” sabi pa ng isa.

Pagkaraang manganak ang mommy ay kinumpirma naman ng mga doktor na nasa maayos na kondisyon ito at ang kanyang pambihirang baby. (Moises Caleon)