Rafael Nada, Novak Djokovic bubuhayin ang karibalan

SINA Rafael Nadal at Novak Djokovic ang may pinakamaraming koleksiyon ng grand slam trophies sa men’s tennis – 22 sa Spaniard, 21 sa Serbian.

Muling papaypayan ng dalawa ang karibalan sa unang slam ng taon, ang A$76.5M (P2.9B) 111th Australian Open 2023 na papalo ngayong araw.

Defending champion si Nadal sa Melbourne Park, naiwan ng two sets bago bumali at tinalo si Danii Medvedev sa five.

“One of the most emotional victories of my tennis career,” ani Nadal noong isang taon matapos ibulsa ang pangalawang Aussie Open title.

Nagbabalik si Djokovic sa Melbourne, hindi pinaglaro at napauwi noong 2022 dahil walang bakuna kontra COVID-19.

Ngayong taon ay 0-2 si Nadal, 36. Maingay ang umpisa ni Djokovic, 35, nasikwat ang tuneup title sa Adelaide.

Unang sasalang sa Rod Laver Arena ngayong Lunes si Nadal laban kay 21-year-old Jack Draper na tulad niya ay kaliwete rin. Kinabukasan pa si Nadal kontra kay Roberto Carballes Baena. (Vladi Eduarte)