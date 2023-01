Quiapo specialty: Fresh lumpia sa Raon na walang kapares

Favorite mo ba ang fresh lumpia? Try mo na ‘tong Globe Lumpia House sa Raon, Quiapo!

Sa aming paglilibot sa Quiapo, Maynila para alamin ang mga pagkaing tumatak sa sikat na lugar na ito, hindi nakalampas sa amin ang tindahan ng fresh lumpia na nag-umpisang magtinda dito noon pang 1956 at wala silang ibang branch.

Nakipila kami sa mga taong nag-aabang dito at nakilala namin ang maraming suki na talagang hindi rin pinalalampas na matikman ang masarap nilang fresh lumpia kada magsisimba o magagawi sa Quiapo.

“College pa lang ako sa FEU way back 1980, ‘pag napapunta dito talagang sinasadya ko itong lumpia kasi naiiba e. May maanghang, may peanut. Basta ibang klase,” sabi ni nanay ‘Mel’ na una naming nakausap.

Nagtanong-tanong na rin kami kung talagang masarap. Nakausap nga namin si kuya Erwin at kaibigan niyang si Mike na dinala niya rito para matikman din itong Globe Fresh Lumpia.

“Oo masarap, hindi siya ordinaryong lumpia,” sabi ni Mike na first time na matikman ang sikat na lumpiang ito.

Kwento naman ni Erwin, kada pumupunta siya sa Quiapo talagang hindi pa rin niya pinapalampas ang pagbili dito. “Kahit na tumaas kasi dati 20 lang, naging 30, 35, okay lang. Worth it to,” sabi pa nia.

Hinatak din ni Nila Padilla ang kaibigan para matikman itong iconic lumpia dito sa Raon.

“Hindi ka tunay na taga-Maynila kung hindi mo ‘to napuntahan… Elementary pa lang kami pag nagsimba kami dito na kami. Kasi ‘yung pera namin, enough lang makabili. Ngayon medyo tumaas na pero masarap siya,” kwento ni Nila.

Nasa 20 minuto kaming pumila para makarating sa counter, siyempre naki-tsika na rin kami kay ate cashier. Nagbubukas sila ng alas-otso ng umaga at nagsasara naman ng alas-singko ng hapon pero until supplies last sila, so kapag naubusan ka ng fresh lumpia e waley na talaga.

Bukod sa fresh lumpia, meron pa silang tindang chicken empanada na P40 ang isa, brownies na tig-P25, at special atsara na P80.

Nang makabili na kami, wala nang patumpik-tumpik pa at tinikman na namin ang binabalik-balikang fresh lumpia ng Globe.

At ang hatol: sobrang sarap! May parang anghang sa unang kagat pero sa mga susunod, malalasahan mo na ‘yung lahat ng ingredients, ‘yung peanuts, gulay at iba pang sahog na inihahanda nila nang fresh bago i-serve sa iyo.

Nire-recommend nila na kainin agad ang fresh lumpia na ito pero kung kailangan mo talagang iuwi, dapat ay kainin na within 4 hrs.

Try mo na din! (Angelique Manalo)