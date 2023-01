Pinas sobrang ligwak: Fil-Am R’Bonney Gabriel bagong Miss Universe

Waging Miss Universe 2022 si Miss USA R’Bonney Gabriel sa New Orleans Morial Convention Center in New Orleans, Louisiana.

Kinabog ng 28-year old Filipino-American from Houston, Texas ang mahigpit niyang nakalaban sa Top 3 na sina Miss Dominican Republic Adreina Martínez (2nd runner-up) at Miss Venezuela Amanda Dudamel (1st runner-up).

Si Gabriel ang ika-siyam na Miss Universe winner ng USA na siyang may hawak ng record na most Miss Universe wins. Ang mga past winners ng USA ay sina Carol Morris (1956), Linda Bement (1960), Syliva Louise Hitchcock (1967), Shawn Weatherly (1980), Chelsi Smith (1995), Brook Lee (1997) and Olivia Culpo (2021).

Naging kontrobersyal ang pagkapanalo ni Gabriel ng Miss USA title noong October 2022. May ilang candidates kasi ang nagportesta sa pagkapanalo niya dahil rigged daw ang pageant at kay Gabriel daw talaga nakareserba ang korona. Nakita raw kasi sa social media na nakipagkita raw si Gabriel sa major sponsor ng Miss USA pagkatapos itong makoronahan bilang Miss Texas.

Pero napatunayan naman ng Miss USA Organization na walang dayaan na nangyari at patas ang lahat ng candidates sa paglaban sa korona ng Miss USA.

Si Gabriel ay sinilang sa Houston. Ang ama niya ay si Remigio Bonzon “R. Bon” Gabriel ay isang Filipino, at ang mother na si Dana Walker ay isang American.

Nakatapos ng kanyang bachelor’s degree in fashion design with a minor in fibers si R’Bonney sa University of North Texas at ang mga creations niya ay eco-friendly clothing.

Sa naturang pageant, nagsalita ang bagong may-ari ng Miss Universe Organization, ang Thai media tycoon and transgender rights advocate na si Anne Jakkapong Jakrajutatip, CEO ng JKN Global Group na binili ang MUO for $20 million.

Binigyan din ng tribute si Miss USA 2019 Cheslie Kryst na pumanaw dahil sa suicide noong January 2022.

Ang bansang El Salvador naman ang magiging host country ng Miss Universe 2023 na magaganap bago matapos ang taong ito.

Maraming Pinoy pageant fans naman ang nadismaya sa hindi pagpasok ni Miss Philippines Celeste Cortesi sa Top 16 ng 71st Miss Universe na ginanap sa New Orleans, Louisiana, USA.

Pumasok sa Top 16 ay sina: Puerto Rico (Ashley Carino), Haiti (Medeline Phelizor), Australia (Monique Riley), Dominican Republic (Adreina Martínez), Laos (Payengxa Laor), South Africa (Ndavi Nokeri), Portugal (Telma Madeira), Canada (Amelia Tu), Peru (Alessia Rovegno), Trinidad and Tobago (Tya Janè Ramey), Curacao (Gabriela Dos Santos), India (Divita Rai), Venezuela (Amanda Dudamel), Spain (Alicia Faubel), USA (R’ Bonney Gabriel) at Colombia (Maria Ferranda Artizabal). (Ruel Mendoza)