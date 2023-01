Phenomenal love team pa rin: KathNiel ‘Di pa kayang tapatan ng DonBelle

Iba talaga si Direk Darryl Yap.

Sure agad, na kapag may inilahad siyang opinyon, obserbasyon, ang dami-rami agad nagri-react.

“Gaya ng sinabi ko, observation ko lang ‘yun.

“Ang daming bumula ang bibig. Jusko!”

‘Yan nga ang latest chika ni Direk Darryl, at ano nga ba ang observation niya na ikinabula ng bibig ng marami?

Heto nga `yan:

“Matapos kong mabasa at mapag-aralan ang research ng Philippine Box Office, na-realize ko lang na medyo unfair sa fans ng #KathNiel na maipasa agad sa DonBelle (Donny Pangilinan and Belle Mariano) ‘yung tag na “Phenomenal” love team.

“Hindi sa minamasama o minamaliit ko ang accomplishment ng bagong loveteam, pero sa tingin ko pinaghirapan talaga nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla ang bansag na iyon, na laging nagre-reflect sa kita ng kanilang pelikula at pagtanggap ng tao.

“Observation ko lang ito, ‘wag sana masamain…

“Donny is really a very promising actor, pero ‘wag sana madaliin…

“Kasi for me, the Philippines’ Ultimate and Most Phenomenal is KathNiel pa rin.

“Haaay. Kung Minsan talaga…”

Well, kung titingnan mo, wala naman talagang masama sa obserbasyon ni Direk Darryl. Na tama naman, na pinaghirapan talaga ng KathNiel kung ano ang meron sila ngayon.

Na sa totoo lang naman talaga, malayong-malayo pa ang agwat ng KathNiel sa DonBelle. Na hindi pa puwedeng ipasa sa kanila ang title na `yon, dahil unang-una, hindi pa naman talaga subok sa mga sinehan o kahit sa teleserye ang DonBelle.

Meaning, sa ilang pelikulang ginawa ng DonBelle, wala pa roon ang masasabi mong waging-wagi o nangwasak ng record sa box-office, ha!

At habang nandiyan pa rin naman ang KathNiel, sila pa rin ang magka-tandem, wala pang puwedeng humalili sa kanila.

Well yes, may mga bagong susulpot na love team, pero siguro ibang level na `yon. At tama naman na malaki ang potensiyal ni Donny, pero huwag madaliin.

Oh, hayan, nagkaroon tuloy ng bagong pulutan sa showbiz, ang labanan ng love team, na siyempre, ang mga fan ang mas galit na galit.

(Rb Sermino)