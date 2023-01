‘Pag stepmom na siya ni Mithi’: Trina Candaza may ‘banta’ kina Carlo, Charlie

Sa pamamagitan ng exclusive interview ni Ogie Diaz sa kanyang YouTube channel, nagpaunlak ng interview ang ex-partner ni Carlo Aquino na si Trina Candaza.

Sinagot nito ang mga naging pahayag ni Carlo recently tungkol sa pakiusap nitong mahiram ang anak nila na si Mithi.

Ayon kay Carlo, nagsusustento naman daw siya sa anak kaya masasabing may karapatan din siyang makasama ito. Itinanggi ni Trina na hindi raw niya pinapahiram ang anak nila kay Carlo.

“Hindi ko raw pinapahiram kay Carlo si Mithi at siya ang bumubuhay sa aming dalawa. That’s not true. Kasi, I also pay half of our expenses. So, para sa akin, dalawa kaming nagpo-provide.

“Pwede naman niyang sabihin na nagsusustento siya kay Mithi, kasi totoo ‘yon, pero para sabihin na dalawa kami, nakaka-offend sa part ko ‘yon kasi, nagtatrabaho rin ako. Naghahanap ako ng ways, income, para ma-provide ‘yung kulang do’n sa ibinibigay niyang sustento.

“And ako, ‘eto, general ‘to, napansin ko lang, kapag ang lalaki nagbigay ng sustento for a month, mabuting tatay na sila. Pero ‘pag sa mga single moms, nagtatrabaho kami, inaalagaan namin yung anak namin, kapag may sakit ang bata, kami, pero kapag once na may mali kaming nagawa, masamang ina na kami.”

Naikumpara rin ni Trina kung paano kay Carlo, madali para rito ang makapag-provide ng sustento kumpara sa kanya.

“Si Carlo kasi, ang sustento niya, he can earn it in a day, pero ako, ‘yung pino-provide ko na half, ilang trabaho ang katapat para ma-provide ko ‘yung one month.”

Inilahad din ni Trina na dati raw, siya nag-a-adjust. At open naman daw siya at hindi ipinagdadamot ang anak nila.

“Kung gusto niyang makipag-usap sa akin privately and i-address ‘yung mga issues namin sa co-parenting, I am open. Hindi ko ipinagdadamot, it’s just that, hindi siya pumupunta.”

Sa ngayon, ayaw magbigay ng anomang comment ni Trina sa nali-link o balitang bagong karelasyon ni Carlo na si Charlie Dizon.

Katwiran niya, “Siguro pwede lang akong magbigay ng opinion ko kapag magiging nanay na siya ni Mithi. Stepmom. Kasi, sa batas, kapag nagpakasal, ‘di ba?”

Lexi Gonzales magulo ang pamilya

Ang bagong trio o “Kapuso sisters” ang mapapanood simula ngayong Lunes, January 16 sa GMA Afternoon Prime na “Underage” na sina Elijah Alejo, Hailey Mendes at Lexi Gonzales ang mapapanood.

Sa kanilang tatlo, si Lexi ang tila pinaka-banner ng Underage at biggest break niya to date pagdating sa teleserye. Kaya tinanong namin ito sa naging online mediacon kung mas may pressure siyang nararamdaman.

“Aminado po ako, kinakabahan po ako,” pag-amin niya.

“Pero, nando’n naman ang tiwala kasi, lahat kami really worked hard, each and everyone. With that, ‘yun na lang ang pinanghahawakan ko na it’s gonna be a good show.

“Even though nando’n ang kaba, pinanghahawakan ko na lang na we did a great show and we’re excited for everyone to see it.”

Ito rin ang kanilang unang tambalan ng kanyang real-life boyfriend na si Gil Cuerva. Masaya raw siya na kasama niya ito sa Underage.

“Nando’n din ang tiwala ko kay Gil at masaya ako na kasama ko siya rito sa show. And it’s good to know na nandiyan siya for me. With everyone that’s new in my life, there’s already one person who is already a constant,” sey niya.

Ang Underage ay hango sa pelikula noong 80’s ng Regal Films sa pagkakataong ito, masasaing ini-adapt na rin ang conflict sa mga nagiging problema ng mga kabataan ngayon pagdating sa social media tulad ng mga scandal at bullying.

Sa part ni Lexi, kung meron man daw siyang kinatatakutan na ma-expose pa o maaaring madamay tungkol sa kanya at sa social media, ito raw ‘yung sa pamilya niya.

Aniya, “Ang family ko po, alam naman ng lahat ng nakatutok sa Starstruck before na ‘yung pamilya ko, magulo, ang daming nangyayari. Parang ‘yun lang naman ang ayaw kong lumabas, parang personal na sa akin.

“Kung ano ang nangyayari sa pamilya, mga problemang pinagdadaanan, within the family na lang sana. Ngayon, wala namang gano’n sa pamilya ko, lahat kami, we’re respecting ‘yung isa’t isa. But just relating sa nangyayari sa social media ngayon, kahit magkaka-mag-anak, nagsisiraan, naglalabasan ng mga problema, ‘yun lang naman ang ayaw kong mangyari.”

Sabi nga ni Lexi, kahit daw magulo ang pamilya niya, alam niyang may respeto pa rin sila sa isa’t isa.