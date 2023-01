Pag-ahon sa mahihirap prayoridad ng 19th Congress – Cong Co

Prayoridad ng 19th Congress sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez ang mga mahihirap na mamamayan sa bansa.

Ito ang inihayag ni Ako Bicol at House Appropriations Chairman Cong. Elizaldy Co.

Ayon kay Co, pagbukas pa lang ng 19th Congress noong July, sinabi na sa kanya ni Speaker Romualdez na tutukan ang pag-ahon ng mga mahihirap na kababayan dahil iyon din ang gusto ng Marcos administration.

“For this reason, ilang bilyon ang ipinalaan ni Speaker Romualdez sa 2023 national budget para sa social services ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Labor and Employment (DOLE), at Department of Health (DOH), ayon kay Cong. Co.

Bagamat walang ibinigay na halaga si Co kung magkano ang pondo ang inilaan nila sa DSWD para sa Assistance for Individuals in Crisis Situation (AICS), Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged Workers (TUPAD) ng DOLE, at Medical Assistance to Indigent Patients (MAIP) ng DOH, bilyon-bilyong piso daw ito at sapat para makatulong sa mga mahihirap na kababayan.

Paliwanag ng chairman ng House Appropriations Committee, galing sa pandemic ang bansa kaya batid nila ang pinagdaanang hirap ng mga kababayan.

“Kung walang trabaho, nariyan ang TUPAD ng DOLE. Kung kailangan ng makakain o gamot o pamasahe ng tao, pwede silang lumapit sa DSWD”, ayon sa mambabatas.

Dagdag pa ni Cong. Co, “wala na rin silang poproblemahin sa paospital dahil pwede silang humingi ng pambayad sa DOH, sa pamamagitan ng MAIP”.

“Speaker Romualdez wants this congress to focus on the needs of our poor. Yung bang may malalapitan sila sa oras ng kanilang pangangailangan at mabibigyan talaga sila ng sapat na tulong ng gobyerno”, pahabol ni Co.