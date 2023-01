P261M puslit na asukal, nasabat

Nasabat ng Bureau of Customs-Port of Batangas (Boc-PoB) ang barkong “MV SUNWARD” na naglalaman 4,000 metriko toneladang Thailand White Refined Sugar noong Enero 14.

Dumating ang barko sa naturang lugar nang walang Notice of Arrival na itinakda ng mga umiiral na batas, tuntunin, at regulasyon sa customs.

Batay sa impormasyong ibinigay ng Sugar Regulatory Administration, walang import permit ang kargamento. Ang asukal ay nakaimpake sa 80,000 bags.

Naglabas ng Warrant of Seizure and Detention ang BoC-PoB dahil sa paglabag sa Section 117 at Section 1113 (k), (f), at (l) ng CMTA kaugnay ng Department of Agriculture- Sugar Regulatory Administration at Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 at Food Safety Act of 2013.

Nanatiling nakabantay ang pwerto alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pigilan ang smuggling ng agrikultura. (Mina Navarro)