Nasa tamang direksyon ang Pinas

Magandang buwena mano sa pagpasok ng taon dahil aprub na aprub itong mga bagong hakbang ni Pangulong Marcos at ng kanyang eco managers na paglalaan ng ‘instant financial relief’ sa mga ordinaryong konsyumer na naghihirap sa patuloy na pagsirit ng inflation sa buong mundo.

Ang tinutukoy po natin ay ang kambal na direktiba na pagharang sa mga naka-iskedyul na taas singil sa mga buwanang bayarin ngayong 2023. Ang mga ito ay ang ekstensyon sa import tariff rates at ang pagpigil sa dagdag-singil ng ating buwanang insurance premium sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth).

Nag-isyu po ang ating Pangulo ng Executive Order (EO) 10 nitong nakaraang Disyembre 29 kung saan nakasaad na pinalawig pa ng isang taon ang reduced o pinababang taripa sa pag-angkat ng karne ng baboy (maging ito’y fresh, chilled o frozen) gayundin sa bigas, mais at uling ng hanggang Disyembre 31, 2023.

Ito’y upang mabawasan ang epekto sa inflation na idinudulot ng Ukraine-Russia crisis. Ang objective natin sa EO na ito ay palawakin ang supply source at mabawasan ang halaga ng mga pangunahing bilihin. Batid naman nating ang malaking bahagi ng inflation ay maituturing na imported o mula sa labas ng bansa at hindi tayo ang may gawa o may kasalanan.

Gaya ng inendorso ng Committee on Tariff and Related Matters (CTRM) ng National Economic and Development Authority (NEDA), ang pag-iisyu ng EO ay aprubado ng NEDA Board. Si Pangulong Marcos ang chairman ng NEDA Board.

Matapos ang NEDA Board meeting, na pinamunuan ni Pangulong Marcos bilang chairman nito, ipinunto mismo ni Socioeconomic Planning Secretary Arsenio Balisacan na ang pagbaba ng tariff rates ay magbibigay daan sa gobyerno para dagdagan ang suplay ng pagkain sa loob ng bansa, palawakin pa ang pinagkukunan natin ng mga pangunahing pagkain at mapigil ang inflationary pressures na ididinulot ng supply constraints at tumataas na presyo ng produksyon dulot ng external conflicts.

Mula po ng nakaraang taon, sadyang nananatiling mataas ang inflation dahil sa mga non-domestic factor o mga pangyayari sa labas ng bansa tulad ng patuloy na paglobo ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado, pagkabalam ng pagdating ng mga suplay na dahil pa rin sa bakbakan ng Russia at Ukraine at pati na ng Covid-19 pandemic.

Pero dahil sa EO 10 napanatiling mababa ang buwis sa pag-angkat, 15% (in-quota) at 25% (out-quota) para sa fresh, chilled o frozen na karne ng baboy; 5% (in-quota) at 15% (out-quota) para naman sa mais; 35% (sa parehong in-quota at out-quota) para bigas at zero para sa uling. Kapag mababa ang buwis ng mga inaangkat na produkto, mababa rin syempre ang presyo nito sa merkado.

Pagkatapos ng Disyembre 31, 2023, saka pa lamang babalik ang original o mas mataas na buwis sa pag-angkat ng karne ng baboy, bigas, at mais. Habang ang zero rate sa pag-angkat ng uling ay mananatili at tuloy-tuloy pa rin hanggang matapos ang Disyembre 2023.

Kasabay nito, nagpalabas din ng memorandum ang Malacañang na nag-aatas sa PhilHealth na pigilin muna ang nakatakdang dagdag singil sa premium na mula sa kasalukuyang 4% ay gagawin sanang 4.5% ngayong 2023. Pinigil ng Pangulo ang taas singil sa PhilHealth upang tulungan ang mga manggagawa at maibsan ang mga hirap na dulot ng pandemya. Ito ay bilang ayuda na rin sa gitna ng mga pagsubok na nararanasan ng karamihan sa atin.

Alam naman po natin na kung hindi pinigil ng Pangulo itong dagdag singil ng PhilHealth ay dagdag na kabawasan ito sa take home pay ng mga manggagawa.

Base naman sa mga survey ay nakikita at nararamdaman ng karamihan sa ating mga kababayan itong mga ginagawa ng Pangulong ‘pro-masa’ moves. Ipinakita po ng bagong mga survey na fully appreciated ng taumbayan ang mga ginagawa ng Pangulo.

Dito na lamang sa nationwide survey ng Social Weather Stations (SWS) na ginawa mula December 10 to 14 at inirelis nitong December 30, nakasaad na 95% ng mga Pinoy ang nagsasabing wine-welcome nila ang 2023 nang may pag-asa.

Sa panig ng Pulse Asia, nagsagawa sila ng survey noong November 27 hanggang December 1 at 92% sa 1,200 respondents ang nagsabing sasalubungin nila ang 2023 nang may pag-asa.

Sa non-commissioned survey naman ng Pulso ng Pilipino survey mula December 5 hanggang December 12, sinabi ng The Issues and Advocacy Center (The Center) na nakakuha ang Pangulo ng net trust rating na 81%, at binigyan ng mataas na puntos ng 93% respondents mula sa poorest “E” bracket, 89% mula sa “D” sector, at 84% ng upper to middle income group.

Pagdating sa performance, binigyan ng mga respondents ng The Center ang Pangulong Marcos ng satisfaction rating na 78%.

Sa kalalabas lamang na public opinion polls mataas din ang naging iskor ng Pangulo at tumaas pa ang kanyang approval rating sa 64% sa fourth quarter survey noong November 25-30 na isinagawa ng Publicus Asia Inc.

Sinabi pa ng Publicus Asia na sa kanilang survey na nilahukan ng 1,500 respondents ipinakita na 68% ang optimistiko o positibo sa kanilang paniniwala na nasa tamang direksyon ang bansa sa ilalim ng Marcos government.

Sa Tinig Ng Masa survey naman ng OCTA Group na nilahukan ng 1,200 respondents nationwide mula October 23 hanggang October 27, nasa 86% ang trust rating habang nasa 78% ang performance rating ng Pangulo.

Sa kaparehong fourth-quarter poll, sinabi ng OCTA Research na may mataas na 85% ng kanilang mga respondent ang naniniwala na nasa tamang direksyon ang Pilipinas sa ilalim ng pagtitimon ni Pangulong Marcos at 91% mula sa Visayas ang naniniwalang mahusay ang pagtitimon nito.

Sinabi naman ng RP-Mission and Development Foundation Inc. (RPMD), na sa kanilang November 3-10 survey, na aprubado ng 70% ng kanilang respondents ang performance ng Pangulo.

At sa November 27 hanggang December 1 survey ng Pulse Asia, 92% sa 1,200 respondents ang naniniwalang may pag-asa silang natatanaw sa bagong taon.

Sa mga survey na ito, nakikita nating tiwala ang nakararami nating kababayan na dinadala tayo ng ating Pangulo sa tamang direksyon. Kumbaga, tunay nating masasabing nasa tamang kamay ang Pilipinas ngayon.

Batid natin ang mga hakbanging ito ng ating Pangulo ay mga paunang hakbang pa lamang. Nag-uumpisa pa lamang naman ang Pangulo. Naniniwala at umaasa tayong marami pang pro-masa programs na ibibigay si Pangulo Marcos sa ating mga kababayan.

Hawak lang, hintay lang, sama-sama nating mararating ang pag-unlad. Sabi nga ng mga kababayan natin, nasa tamang direksyon at tamang pagtitimon tayo!