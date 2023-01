Mga top performer mayor, cong, gov pinangalanan sa RPMD survey

Pinangalanan ng analytics team ng RP- Mission and Development Foundation Inc. (RPMD) ang “top performing officials” sa bansa mula sa 148 City Mayors, 253 District Representatives, at 81 Governors sa pamamagitan komprehensibong istatistikal na pananaliksik kasunod ng paglalathala ng top national at cabinet officials.

“PH’s Top Performing City Mayors: “Belmonte, Singson, Cortes, Arcillas, Magalong, Mercado, Torres.”

Si Quezon City Mayor Joy Belmonte, na ang performance rating para sa taong 2022 ay pinakamataas sa 95%, ay ang nangungunang City Mayor sa Pilipinas. Sumunod sina Candon City Mayor Eric Singson at Mandaue City Mayor Jonas Cortes na may magkaparehong 94 percent approval rating.

Kasunod sina Arlene Arcillas 88% (Sta. Rosa), Benjamin Magalong 86% (Baguio), Nacional Mercado 85% (Maasin), Lucy Torres Gomez 85% (Ormoc), Jerry Trenas 83% (Iloilo), Art Robes 82% (SJDM), Geraldine Rosal 81% (Legazpi), Indy Oaminal 80% (Ozamiz), Ronnie Lagnada 78% (Butuan) , Baste Duterte 77 (Davao), Sammy Co 75% (Pagadian), Darel Uy 75% (Dipolog), Lorelie Pacquiao 73% (GenSan), Marilou Morillo 72% (Calapan), at Bruce Matabalao 70% (Cotabato).

Sina Gloria Macapagal Arroyo ng Pampanga at Ramon Jolo Revilla III ng Cavite ay nakatanggap ng 95% job satisfaction ratings. Si Duke Frasco at Pablo John Garcia ng Cebu ay may 94% performance score. Kirstine Meehan-Singson ng Ilocos Sur, Sandro Marcos ng Ilocos Norte at Navotas Toby Tiangco, 93%.

Si Dax Cua ng Quirino Province ang Top Governor na may 91% rating. Gwen Garcia (Cebu) at Matthew Marcos Manotoc (Ilocos Norte) ay may 90% score. Jonvic Remulla (Cavite) at Dodo Mandanas (Batangas) ay tabla sa 89%. Susan Yap ng Tarlac nakakuha ng 87%.

Ang independent at non-commissioned survey “Boses ng Bayan” ay ginanap noong Nobyembre 27- Disyembre 2, 2022, at mayroong 10,000 respondents na may edad 18-70 na random na napili. Ang margin ng error ay +/-1%, at 95% confidence level. Ang sample size ay proporsyonal sa populasyon ng bawat lugar.

Ayon kay Dr. Paul Martinez ng RPMD, ang mga opisyal na ito na mahusay sa “constituent service” at serbisyo sa bayan ay dapat papurihan sa kanilang pagganap.