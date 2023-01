Mga Pinoy sa US nag-‘boo’ sa pagkatalo ni Celeste

Alam mo, Dondon. (my dear editor), marami akong mga kaibigan na nagpunta sa New Orleans, Louisiana, United States of America para suportahan ang kandidata nating si Celeste Cortesi, pero hindi nga siya pinalad na pumasok sa Top 16.

Ang mag-asawang Alain Mar at Joyce Layos ng Tindahang Pinoy mula sa San Jose, California, bumiyahe pa-New Orleans kasama ang ilang mga kaibigan at umaasang mananalo si Celeste.

Chika ni Joyce, may mga kababayan natin na hindi napigilang mag-boo sa sobrang disappointment sa pagkatalo ni Celeste.

“My gosh, we’re so disappointed,” sey niya, pero hindi nga sila umalis ng New Orleans Morial Convention Center para suportahan naman si Miss USA R’Bonney Gabriel na isang Filipino-American.

Masaya na rin sila na si R’Bonney ang nanalong Miss Universe 2022.

Ang kaibigan naman namin na si Jules Graeser ng Orange County, California, nagpunta rin sa New Orleans para opisyal na mag-cover ng nasabing beauty pageant.

Nasa media room si Jules nang tawagan niya kami at naiyak siya sa hindi pagpasok ni Celeste.

After naman na makoronahan si R’Bonney bilang Miss Universe 2022, naka-video chat uli namin si Jules na nasa media room pa rin.

“Padating na si R’Bonney for her press conference. We’re just waiting for her. Mixed emotions ako,” sey niya.

As of this writing (1:10pm Manila, Philippines time), hindi pa nagsisimula ang presscon ng ating bagong Miss Universe.

Janno, Anjo malalim ang friendship

Nakabalik na ng bansa last week si Mariel Rodriguez-Padilla kaya naman nag-taping na rin siya last Thursday ng AllTV (new Channel 2) morning show niya na ‘M.O.Ms. (Mhies On a Mission)’ with Ruffa Gutierrez and Ciara Sotto.

As always, full of energy si Mariel at parang walang kapaguran.

Nang makachikahan ko nga si Ruffa, naikuwento niyang ang saya-saya ng kanilang taping dahil sa sobrang kadaldalan ni Mariel.

Kahit ilang episodes nga raw ang ginawa nila, full of energy sila dahil sa mga chikahan na rin nila off-cam.

Anyway, noong Thursday, ang ilan sa mga nag-guest sa kanila ay sina Anjo Yllana at Janno Gibbs na obviously ay nag-promote ng ‘Hello, Universe!’ movie ng Viva Films. Siyempre, nakaka-touch daw ang kuwentuhan tungkol sa friendship ng dalawa.

Pati na ang ex-lovers, pero friends na sina Paco Arespacochaga at Geneva Cruz.

Bongga rin daw ‘yung episode kung saan guest nila si Marjorie Barretto.

Actually, Dondon, nae-enjoy ko ang panonood ng ‘M.O.Ms. (Mhies On a Mission)’ tuwing 11:00am dahil bukod sa masaya ang show, marami ring touching moments, huh!

‘Yun na!