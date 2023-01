Mga Pinoy caregiver hanap sa Hong Kong

Pagkakataon na ng mga Pinoy caregiver na nais magtrabaho sa ibang bansa dahil sa malaking sahod na alok ng Hong Kong para sa kanila.

Nagkaroon ng bilateral meeting ang Labor and Welfare Minister ng Hong Kong at ang Department of Migrant Worker (DMW) at napag-usapan na kailangan ng Chinese territory ng libo-libong caregiver dahil dumarami na ang senior citizen sa kanilang lugar.

Kailangan lang na marunong magsalita ng wikang Cantonese ang Pinoy na nais magtrabaho bilang caregiver.

Malaki rin ang sahod na naghihintay para sa mga Pinoy caregiver.

“Nasa around 12,000 to 20,000 Hong Kong dollars. If converted into pesos, nasa P85,000 to P140,000. Subject to negotiations, subject to an agreement,” ayon kay DMW Secretary Susan Ople.

Pag-uusapan pa ng DMW at Hong Kong ang kasunduan tungkol sa pag-hire ng mga Pinoy caregiver. (Ray Mark Patriarca)