Mga pambato ng Pilipinas, panalo sa World International Mathematical Olympiad

Labinsiyam na kabataan mula sa Pilipinas ang nanalo ng gintong medalya sa World International Mathematical Olympiad (WIMO) na ginanap noong January 7-8, 2023 sa Bangkok, Thailand.

Nangunguna sa mga nanalo ng gintong medalya ang tatlong World Champions na nagwagi sa kanilang grade na sina Alexandra Brianne Gochian (St. Jude Catholic School) ng Senior Secondary Group, Harvey James Dolar (Philippine Science High School – Main Campus) ng Secondary 3 Group, at Mateo Inigo Espocia (Genesis Christian Academy) sa Primary 5.

Kasama sa mga nanalo ng gintong medalya sina Caiser Charleton Chua So, Skyler Ioan B. Uy, Linaiah Amethyst O. Flores, Lourd Grey M. Latido, Liam Spark Peña Palarca, Lineth Mikaela B. Muldez, Agatha Maria Eden O. Nunag, Skyler Ycaruz O. Flores, Zac Andre E. De Lara, Jenelle Nyka G. Lee, Princess Abbey Cziarah A. Aquino, Arwin Peter C. Castro, Evan Justin E. Panergo, Matt Raymond Ayento, Matthew Charles C. Carpio, at Rey Stephen Chua.

Ang Pilipinas na binubuo ng 178 na delegado mula kinder hanggang senior high school ay nanalo rin ng 52 silver at 67 na bronze.

Ang pagsali sa nasabing kumpetisyon ay strictly by invitation para sa mga nag-gold sa final rounds sa bawat isa sa mga sumusunod na international math competitions: Hong Kong International Mathematical Olympiad, Thailand International Mathematical Olympiad, at Guangdong Greater Bay Area Mathematical Olympiad.

Kasama mga mga bansang kasali ang Australia, Hongkong, Bulgaria, Iran, Philippines, Indonesia, Malaysia, Vietnam, India, Myanmar, Cambodia, Azerbaijan, Sri Lanka, at Thailand.

Isang panel ng international experts ang gumawa ng WIMO test questions na sumasakop sa standard math topics tulad ng logical thinking, arithmetic, number theory, geometry, at combinatronics. Ang WIMO ay inisponsoran ng WIMO Foundation at isinagawa sa Pilipinas Math Olympiads Training League, Inc.