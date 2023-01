Matt na-depress sa katabaan, pinagaling ng musika

Naging bukas ang Voltes V: Legacy star na si Matt Lozano na dumaan siya sa matinding depression at ang nakatulong sa kanyang gumaling ay ang musika.

Hilig na raw ni Matt ang maging artista at naging bahagi pa siya noon ng reality artista-search ng TV5 na Star Factor in 2010. Nakasabay niya sa naturang competition sina Eula Caballero, Jazz Ocampo, Morisette Amon at Ritz Azul.

Pero nahirapan daw na ituloy ni Matt ang kanyang dream na maging isang matinee idol dahil marami raw siyang kailangang baguhin sa sarili niya physically.

“Ang tagal ko po na magpapayat, kailangan guwapings, kailangan fit na fit ako para ‘pag nag-audition, ‘yung ibang kalaban ko sa audition mas mag-shine ako. Buong youth ko po ganoon ako. Kaya ako huminto rin noong time na ‘yun kasi doon ko na-realize na, bakit parang palagi ko na lang kailangan i-please ‘yung mga tao para lang makuha nila ako?” sey ni Matt.

Noong tinigil na ni Matt ang sumubok pa, doon daw siya na-depress at lalong nadagdagan ang kanyang timbang. Umabot pa raw sa puntong gusto na niyang magpakamatay.

“Na-depressed ako na, ‘Hindi naman ako pumapayat eh, ano ang gagawin ko?’ Doon na ako nag-start na mag-focus sa music ko and nag-stop ako sa pag-acting.

“Dumating ako sa point na ayoko na ng lahat. Nawalan ako ng gana, ayoko nang maggitara, ayokong magsulat ng kanta, ayokong umarte. Wala akong gustong ibang gawin. Give up na.

“Nagulat na lang ako one time na parang gusto ko na sanang tapusin. Nagda-drive ako 100 kilometers per hour sa isang maliit na road and sabi ko, ‘Okay na ako. Tapos na. Ito na ‘yon. Wala na tayong problema,” diin pa ni Matt.

Pero napadaan daw siya sa isang simbahan at natigil raw ang plano niyang wakasan ang buhay niya.

“Nagdasal ako hanggang makatulog ako. Pagkagising ko sabi ko ‘Ano ang ginagawa ko sa buhay ko?’ I can sing, I can write. Doon ako nag-start na bumangon, ibangon ‘yung sarili ko through music. Ang laking tulong din talaga ng music sa akin, ‘Yun ‘yung nagpabangon sa akin, hanggang sa ayan, nabigyan ako ng opportunity na ganito with Voltes V. Sobrang thankful ako na nagkaroon ako ng ganoong experience and mas lumakas ako ngayon.”

Ang natutunan ni Matt sa pangyayaring ito sa buhay niya ay: “Kung hindi ko na-experience ‘yung time din na ‘yon, hindi ako magiging ganito ka-strong na personality. Hindi mo dapat wakasan ang buhay mo dahil marami pang better na nakalaan sa future mo.” (Ruel Mendoza)

META: Kaloka ang depresyon ni Matt noon, na umabot pa sa puntong suko na siya. Mabuti na lang at natauhan siya, napadaan sa simbahan, at nagdasal nang taimtim.