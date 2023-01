Lalaki nakabuo ng kape sachet wallet kapalit masarap na pagkain sa kulungan

Nagpabilib sa social media ang DIY wallet ni Romulo Revilla Jr. mula sa Banaybanay, Davao Oriental. Dati siyang nakulong, at naging paraan niya ang paggawa ng coffee sachet wallet para makakain ng masarap sa loob ng piitan.

Umani ng wow at heart reaction online ang post si Revilla o mas kilala bilang ‘Jhun’, 36-anyos, sa isang Facebook Page na ‘GUHIT Pinas’ na kung saan makikita ang gawa niyang DIY Wallet gamit ang mga balat ng kape.

“Natutunan ko sa panahong asa loob ako ng kulungan. Sana mapansin to para may pagkakitaan mga kasama ko sa loob dati lalo na ‘yung mga kawawa na wala na talagang dumadalaw at pinabayaan na ng pamilya,” caption niya sa naturang post.

Kwento ni Jhun sa panayam ng Abante News, nakulong umano siya noong 2013 at nakalaya rin noong 2016. “Acquited po lahat kaso ko minor case Lang po. Sa Bacoor City Jail, at nabyahe ako sa Cavite nong dumating commitment order ko po,” aniya.

Naranasan umano niya sa loob ng kulungan lahat ng hirap lalo na ang kakulungan sa makakain.

“Sa loob po ng kulungan lalo na sa BJMP, masikip po at di maayos ang pagkain namin halos pinapakain lang sa amin at mga sitaw, upo, sayote na walang lasa puro sabaw lang . Walang sustansya kaya madami mga nakakulong na lalo pang naghihirap dahil sa wala sa ayos ang pagkain sa loob,” pagbabahagi niya.

Hindi rin siya nadalaw noon ng kanyang pamilya dahil nasa Mindanao ang kanyang mga magulang. Sabi niya, “Panahon na yun wala po dumadalaw sa akin na pamilya kasi ang mga magulang ko nandito sa Mindanao. Kaya hirap ako sa loob di ako makakain ng masarap kasi wala akong dalaw\

“Ni kape ‘di ako nakakatikim, nakikisalo na lang ako sa mga kasama ko at sa isang baso halos paghatihatian na lang namin ang laman kasi wala kmi mga dalaw.”

Dahil dito, umisip ng paraan si Jhun para kahit paano ay gumaan ang ilan sa kanyang mga problema.

“Kaya ko naisipan na matuto na gumawa ng wallet sa balat ng kape para magkapera ako at makabili ng makain ko. Nanghihingi na lang ako sa mga kasama ko na may dalaw ng mga balat ng kape at ginagawa ko pong wallet, bag, at kung ano pa. Kapalit ay masarap na pagkain, kape at kung ano pa na pwede nilang ipalit sa mga gawa ko.”

Ang mga wallet na pinost niya ay dati pa pala niya nagawa. Nahalungkat niya ito at naisipan niya lang ibahagi online.

Hindi umano biro ang paggawa ng mga wallet na ito. Ani Jhun, “Sa mga nagbabalak na gawin dn to, mahabang pasensya at tyaga kailangan nito kasi mahirap to gawin. May pattern po na gawin dito. Kasi mahirap gawin kasi po ‘yan. One week bago mabuo yang ganyan kalaki.”

Sa kasalukuyan, namamasukan si Jhun bilang construction worker kasama ang kanyang erpats.

Pinag-iisipan pa rin umano ni Jhun kung itutuloy ba niyang muli ang paggawa mga DIY wallet na ito bilang pang-business. (Moises Caleon)