Kabog si Cortesi: Liza Soberano ‘kinoronahan’ sa Amerika

Naligwak man si Celeste Cortesi sa 71st Miss Universe sa New Orleans, kinoronahan naman si Liza Soberano sa Los Angeles.

Yes, waging-wagi nga ang beauty ni Liza, dahil isang bonggang korona ang ipinutong sa kanyang ulo. At ang super husay, sikat na make up guru na si Patrick Starr ang nagpaganda, nagkorona sa kanya, ha!

Para nga siyang Miss Universe, dahil sa ganda ng kanyang mukha, na lalo pang pinaganda ni Patrick Starr.

“Did someone ask for a Miss Universe Philippines makeup tutorial with @lizasoberano?” chika ni Patrick sa mga photo nila ni Liza, na kuha ni @heyitspeterrr_.

Bagay na bagay rin kay Liza ang pang-beauty queen na ayos ng buhok na si @cristinaglams ang gumawa.

Super tili talaga ang mga faney, netizen, na gandang-ganda nga kay Liza.

Sabi nga ni xomamadee, “Ommmggggg! Lizaaa! So much beauty in this post. Y’all make me so damn proud to be Filipino.”

Aliw rin ang sigaw ni Patrick mismo sa sarili niyang post na, “Bagayyy!!”

At say naman ni vonryan0204, “Sa true sissy.”

Hirit ni juday_samia, “Bagay na bagay. Kelan ka ba sasali @lizasoberano?”

Tili rin ni iam_cessss, “Omggg bagay na bagay.”

Sambit naman ni tynnebits, “Korek. Pwedeng-pwede.”

At lahad naman ni i_am_monna_me, “Ganda nya grabe!”

Well, totoo naman na super ganda ni Liza noon pa man, pero mas lalo nga siyang naging beauty queen ang aura sa ayos ni Patrick.

Mapapanood ang content ni Patrick tungkol kay Liza sa kanyang YouTube channel na PatrickStarr, na ang title ay ‘I Turned Liza Soberano into Miss Universe 2023’.

Ay, bongga, parang pahiwatig ba ito na dapat nan gang sumali si Liza sa beauty pageant para masungkit niya ang Miss Universe?

“We can just all fantasize a Liza Soberano joining a beauty pageant. She will rock it!” sabi ni Pierre Marie Lucente.

“A lot of Filipinos are actually rooting for her to compete for Miss Universe Philippines and eventually Miss Universe,” sabi naman ni MyClinton123.

Well, mangyari kaya ang gusto ng marami? Abangan! (Rb Sermino)