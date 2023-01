MASUSUBOk ang kakayanan ng national wheelchair men’s basketball team nina coach Vernon Perea at assistant coach Harry Solano pagsabak sa 1st PWBF-Chooks to Go Wheelchair Basketball 3×3 sa Brgy. San Roque Multi-Purpose Hall sa Marikina City sa Jan. 21-23.

Ayon Linggo kay Perea, malaking tulong ang torneo hindi lamang sa mga miyembro ng pambansang koponan kundi pati na rin sa iba’t-ibang club at samahan na atat matutunan ang tatluhan sa basketbol.

“All are invited to watch our games. Opening will be on the 20th at 8 am! One tournament, two divisions, two will emerge as champions!” hirit pa ng coach.

Nabuo sa PH team sina Juanito Mingarine, Jhon Rey Escalante, Alex Teves, Marcos Rabasto Jr., Alfie Cabanog, Rene Macabenguil, Mark Anthony Ramirez, Cleford Trocino, Marlon Nacita, Freddie Penabella Magdayo, Jefferson Legacion at Danilo Castro.

Magsasagupa sa Elite Division ang mga national team player na hinati sa apat na kampo habang ang Division A ay para sa mga club at LGU squad. (Lito Oredo)