JP Yamamoto 6-Stag Derby hanep siyapolan

TIYAK na dagsaan na naman sa sabungan ang mga tigasing breeder at cocker para salihan ang JP Yamamoto 6-Stag Derby na bibitawan sa Cavite City Cockpit Arena ngayon.

May entry fee na P55K at minimum bet na P5K, ilan sa mga nagsaad ng pagsali sina bigtime breeders Charlie ‘Atong’ Ang at Cong. EddieBong Plaza, Edwin Tose, Jun Soriano at sabong sensation Ka Rex Cayanong ng Sabong On Air.

Ang pa-derby nina JP Yamamoto at JP Dragon ay sinalihan din nina Toto Sevilla, Robert Digama, Gerry Teves, Jimmy Raptor, William Ang at Eric Dela Rosa.

Tumitimbang na 1.7kgs-2.150kgs lang ang mga pwedeng isabak na warrior, hindi pwede ang hennies.

Inaasahang markado ang entry na Sabong On Air dahil nakalimang kampeonato ito nakaraang taon.

Sa mga detalye pa, makipag-ugnayan kina Ms. Nelia sa 0915 096 4131 at 0963 633 2134, at Ms. Paula sa 0963 890 0723. (Elech Dawa)