Ja Morant, Memphis Grizzlies nginata ang Indiana Pacers

SINAGPANG ng Memphis ang pangsiyam na sunod na panalo sa tono ng 130-112 paglampaso sa dinayong Indiana Pacers sa 77th National Basketball Association 2022-23 regular season game sa Gainbridge Fieldhouse sa Indianapolis nitong Sabado.

Tumipa si Ja Morant ng 23 points, 10 assists para pangunahan ang atake ng Grizzlies na humugot din ng 25 pts. kay Desmond Bane.

May 17 pts. pa si Santi Aldama, 13 kay Ziaire Williams at inakbayan ng Memphis ang Denver sa 29-13, best record sa Western Conference.

Tampok sa palabas ni Morant ang lipad na tinapos ng dumadagundong na dunk sa harap ni Jalen Smith para ilayo ang Grizzles sa 20 higit 4 minutes pa sa third quarter.

Hindi na ipinasok sina Morant at Bane sa fourth, nagawang pabukahin ng Memphis ang bentahe sa 34.

Tabla pa sa second quarter bago na-outscore ng Memphis ang hosts 27-11 tungo sa 68-52 halftime lead.

Binitbit ng 25 points ni reserve guard Chris Duarte ang Indiana, may 16 markers si rookie Bennedict Mathurin. (Vladi Eduarte)