Elijah Alejo kinilig nang ‘pagsamantalahan’ ni Nikki Co

Inamin ng Underage star na si Elijah Alejo na crush niya ang Kapuso hunk na si Nikki Co kaya nakaramdam siya ng kaba noong kinunan ang rape scene niya.

Naging crush daw niya si Nikki noong sumali ito sa StarStruck season 6. Cute na cute raw ang Kapuso teen actress kay Nikki noon dahil sa pagiging chinito nito. Hindi raw niya inakala na balang-araw ay makakasama niya ito sa isang eksena.

“Super-crush ko po si Nikki noon at ngayon ko lang sinasabi ito. Kaya noong makasama siya sa cast ng Underage at may mga eksena kami, nandoon ‘yung kaba pero parang kinikilig pa rin ako,” tawa pa ni Elijah.

Natuwa naman si Nikki sa revelation na ito ni Elijah dahil all throughout daw sa lock-in taping nila ay wala itong binabanggit na nagkaroon ito ng crush sa kanya noon.

Sa kinunan nga raw na rape scene, naging maingat naman daw si Nikki kay Elijah. Sinigurado niya na hindi masasaktan ito at magagawa nila ng maayos yung eksena.

“Kung ano yung binigay na instructions ni Direk Rechie (del Carmen) sa amin ni Elijah, sinunod namin kasi gusto rin niya na one take lang sa bawa’t anggulo para hindi pauulit-ulit. Kami naman ni Elijah, maganda ang rapport namin kaya we did the scene na maayos at tama,” sey ni Nikki na mukhang bini-build up na bagong lalakeng kontrabida ng GMA. (Ruel Mendoza)