‘Di kami talo ni Xian – Sunshine

Super proud si Sunshine Guimary sa ‘Hello Universe’ na dinirek ni Xian Lim para sa Viva Films. Ito raw ang pinaka-safe na movie niya, na sobrang ‘covered’ nga raw ang kanyang alindog.

Na kahit ang ‘bed scene’ nila ni Janno Gibbs, ang bida sa ‘Hello Universe’ ay matatawa ka. Kaya sabi niya, sa wakas ay mapapanood na raw siya ng mga bata.

Sa mga nauna nga niyang movie ay puro boylet, at may edad na ang nanood ng movie niya, ang ‘Kaka’ na kung saan ay si Ion Perez ang partner niya, at sa Vivamax pinalabas.

Pero ngayon nga ay sa mga sinehan na ito ipalalabas, kaya sobrang happy siya.

“Finally mapapanood na ako sa mga sinehan, at first time ko kaya excited ako. Sana tangkilikin, and for sure naman matutuwa sila dahil magbibigay ng good vibes ito.

“Noong mapanood ko nga ang trailer, napa-wow ako. Nakakaaliw.”

Puring-puri ni Sunshine si Direk Xian Lim, ang dyowa ni Kim Chiu. Binalak sana naming i-link si Sushine kay Direk Xian, pero tablado agad, dahil sabi nga niya, hindi talo.

“I look up to him as a brother. Mabait kasi siya.

“Guwapo siya, peo Lim kasi siya. Eh, Lim din ang family ko.

“Magka-apelyido ang angkan namin, kaya brother ang tingin ko sa kanya,” sabi ni Sunshine.

Pero, kung hindi raw sila magka-apelyido, pasadong-pasado si Xian sa kanya, dahil mabait nga, na halos lahat daw ng hinahanap ng isang babae ay na kay Xian na.

“Suwerte si Kim! Pareho naman silang suwerte sa isa’t isa!

“Si Kim Cebuana rin. Kaya sister ko siya. Si Xian, dahil Lim nga, brother ko naman. So, walang taluhan! Hahahaha!” natatawang sabi ni Sunshine.

Pero, kumusta si Xian bilang direktor?

“He’s one of the best!” sabi ni Sunshine.

“’Yung bait, bilang artista kasi, ramdam niya kami. Ramdam niya ang pagod namin. Ako hindi ako napapagod, siguro more on sa iba.

“Keri ko naman ang karakter ko. Pero, si Xian, dahil artista nga siya, naiintindihan niya ang bawat isa.

“Hindi siya ‘yung nagagalit sa sa set. Hindi siya `yung naninigaw.

“Kung iri-rate ko siya, in a scale of 1 to 10, 11 ang ibibigay ko sa kanya. “Laging okey lang ang lahat. Kapag nagbibigay siya ng instruction, napakagalang niya. Lagi niyang tinatanong, ‘Okey lang ba sa iyo na ganito, o shoot tayo ng ganito,” kuwento ni Sunshine.

Well, paano naman magdirek si Xian ng ‘bed scene’ dahil may ganung eksena nga sila ni Janno, di ba?

“Pag na-choreograph niya kami, nakuha ko ang gusto niya, nag-uusap na kami ni Janno, at binibigay namin ang gusto ni Direk Xian.

“Si Direk kasi, nagbibigay siya ng example, like dini-demo nga niya, nagba-blocking siya. At pag nawala ka naman ng konti sa scene, kakausapin ka niya ng maayos,” sabi ni Sunshine.