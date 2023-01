Depensa ni Nards pinto oks kay Earl Scottie Thompson

SI Scottie Thompson ang isa sa pangunahing defender na ibinato ng Ginebra kay Myles Powell sa PBA Commissioner’s Cup Finals.

Silang dalawa ni Nards Pinto ang tinokahan na mambulabog sa Bay Area import sa winner-take-all Game 7 kahapon, Linggo, sa Philippine Arena sa Bocaue.

“I think the best defender naman kay Powell si Nards, eh,” ani Thompson. “Puro tough shots ‘yung na-shoot niya. Pero good defense naman si Nards.”

Sa 87-84 win ng Dragons noong Game 6, nahirapang umatake sa loob si Powell kaya mas marami pa ang binitawan niya sa labas ng arc (11) kumpara sa perimeter (9). Tumapos si Powell ng 29 points mula 11 naipasok, 5 rito sa 3s.

Nakapahinga ng tatlong araw ang magkabila mula sa back-and-forth six games.

Todong kulambo ang inilatag ng Gins sa Bay Area import sa rubbermatch.

“Tulong-tulong lang kami (sa depensa),” panapos na sey ng reigning MVP. “Let’s see kung ano ‘yung best game plan ng coaching staff namin.” (Vladi Eduarte)