Cristine, Nadine agawan sa box-office queen’

Aminado ang team ‘Deleter’ na nagulat sila sa pagtabo sa takilya ng pelikula nila sa Metro Manila Film Festival. Hindi raw nila akalain na magna-number one sila, at tatalunin nila ang pelikula nina Vice Ganda, Ivana Alawi.

Kaya sobrang saya nina Nadine Lustre, at nagdiwang nga sila kamakailan sa Greyhound Restaurant, Rockwell Makati.

Ngayon nga ay binansagang ‘horror queen’ si Nadine, ha!

Ang ganda ng career ni Nadine ngayon, matapos ang gusot sa pagitan nila ng Viva Films. Imagine, bigla siyang naging box-office queen dahil sa ‘Deleter’ at best actress pa siya, ha!

Kaya naman buhay na buhay ang mga taga-Viva na after ‘Maid In Malacanang’ ay ang ‘Deleter’ nga ang nag-akyat sa kanila ng limpak- limpak na salapi.

Teka, baka umalma ang mga maka-Cristine Reyes, dahil mas malaki nga ang kinita ng Maid In Malacanang, ha! Pero, marami kasi sila sa ‘Maid In Malacanang’ kaya baka pagdebatehan pa `yan.

Well, sino nga ba kina Nadine, Cristine? Abangan na lang natin!

At dahil kumita nga o bumalik na ang mga fan sa mga sinehan, kaya heto nga at magkakaroon na ng MMFF Summer Film Festival. Mabuti ‘yan para makabawi sila ng bonggang-bongga.

Pablo, Ansay totohanan ang kilig

Ang bilis ng panahon, dahil heto nga at bida na sina Sofia Pablo at Allen Ansay, ha!

Ang bongga nga na may ‘Luv Is: Caught in His Arms’ series na sila. Noong presscon nga nila ay nakita namin ang saya at kilig nila sa isa’t isa, kahit ang bata-bata pa nila.

Nakita kong lumaki si Sofia sa GMA. Wala pang Allen noon na produkto nga ng ‘Starstruck’, talent search ng GMA. Ngayon ay sila na ang mga bida, ha!

Natutuwa kami at mas pinapaboran na ngayon ng GMA ang mga sariling discovery nila via Sparkle. At sana ay magtuloy-tuloy talaga para makilala rin agad ang mga young star nila.

Kaya saan pa lulugar ang mga artistang gustong lumipat sa Kapuso channel?

Anyway, mapapanood ang ‘LUV IS: Caught in His Arm’ simula sa Lunes (Jan. 16).

David sumikat sa ‘Maria Clara at Ibarra’

Mukhang nalalapit na ang pagtatapos ng ‘Maria Clara at Ibarra’ dahil sa teaser nito ay balik na sa normal na pamumuhay si Klay aka Barbie Forteza.

Pero interesado pa rin ako sa kahihinatnan nina Maria Clara at Ibarra.

Ano na rin kaya ang mangayari sa karakter ni David Licauco?

Naging positive ang komento ng mga televiewer sa Maria Clara at Ibarra. Bukod sa magandang kuwento ay marami raw silang natutunan sa teleseryeng ito at wish nilang gumawa ng ganito ang GMA.

Kaya tututukan namin ito hanggang sa pagtatapos.