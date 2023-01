Catriona nalungkot, dismayado

Pinaramdam ni Miss Universe 2018 Catriona Gray na backstage host ng Miss Universe ang kanyang panghihinayang/pagkadismaya na hindi nakapasok si Miss Philippines at ang iba pang candidates na malakas ang naging laban noong preliminary round.

“Guys, you are not alone, Philippines, Thailand, Mexico, Indonesia, I know you might be feeling a little bit of disappointment right now, but we always have next year,” sey ni Queen Cat.

Dahil dito ay nasira ang magandang record streak ng Pilipinas na hindi nawawala bilang parte ng semi-final round ng Miss Universe since 2010.

Si Venus Raj ang bumasag noon ng sampung taong walang pumapasok na kandidata mula sa Pilipinas sa Miss Universe since 1999.

Simula noon ay 12 years pasok ang Pilipinas at apat na taon tayong naging runner-up: Venus Raj (4th runner-up), Shamcey Supsup (3rd runner-up), Janine Tugonon (1st runner-up), Ariella Arida (3rd runner-up); anim na beses na pumasok bilang finalists: MJ Lastimosa (Top 20), Maxine Medina (Top 6), Rachel Peters (Top 10), Gazini Ganados (Top 20), Rabiya Mateo (Top 21), Beatrice Luigi Gomez (Top 5), at naka-dalawang beses na napanalunan ang Miss Universe crown: Pia Wurtzbach (2015) at Catriona Gray (2018). (Ruel Mendoza)