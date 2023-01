Canadian nagpanggap na Noypi dinampot

Naharang ng mga immigration officer (IO) ng Bureau of Immigration (BI) ang isang Canadian na nagpanggap na Pinoy.

Ayon sa ulat mula kay Travel Control and Enforcement Unit (TCEU) acting head Ann Camille Mina, ang suspek ay isang 49-anyos, na nagtangkang umalis papuntang Taiwan sa pamamagitan ng Eva Air flight sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA).

Ang mukhang dayuhan na suspek ay nagpakita ng pasaporte ng Pilipinas, ngunit lumakas ang hinala ng mga IO nang hindi ito makapagsalita ng Filipino o anumang lengguwaheng PInoy. Hindi rin niya nasagot ang mga pangunahing tanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan.

Ang pag-verify sa database ng BI ay nagsiwalat na ang suspek ay ilang beses nang bumiyahe sa bansa gamit ang Canadian at Hong Kong passport, at may hawak na permanent residence visa.

Sa interogasyon, inamin niya kalaunan na ang kanyang abogado ang nagproseso ng kanyang birth certificate para sa aplikasyon ng kanyang pasaporte.

Hinala ng BI na ang kanyang pasaporte at birth certificate ay mga peke. (Mina Navarro)