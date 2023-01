‘Bulaklak’ ni Miley mabenta sa YouTube

Nagbabalik sa music scene si Miley Cyrus at ang unang ni-release niyang single ay may titulong Flowers.

Agad nga raw nakakuha ng 2 million views in just seven hours sa YouTube ang music video ng Flowers.

Galing ang Flowers sa ikawalong studio album ni Miley titled Endless Summer Vacation. Magkakaroon ito ng worldwide release on March 10, 2023.

Ayon kay Miley, ang mga songs sa new album niya ay tungkol sa self-love and courage. Nakipag-collab pa si Miley sa mga director na sina Jacob Bixenman and Stephen Galloway para sa kanyang music video.

Huling studio album na ni-release ni Miley ay ang Plastic Hearts noong 2020. Kaya excited ito sa bagong album dahil tatlong taon niyang binuo ito during the pandemic.

Isang multi-platinum artists si Miley na nakatanggap umani ng parangal mula sa World Music Awards, Billboard Music Awards, MTV Video Music Awards, Teen Choice Awards, People’s Choice Award, and GLAAD Media Award. (Ruel Mendoza)