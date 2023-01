BSP itataas interes sa credit card

Inaprubahan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang pagtaas ng buwanang interest na sinisingil sa mga credit card sa 3% mula sa 2%.

Ito ang isiniwalat ni ING Senior Economic Nicholas Mapa na nagtrabaho ng limang taon sa BSP bago lumipat sa pribadong sector.

“@BangkoSentral approved the increase on monthly credit card rates to 3% from 2%,” tweet ni Mapa noong Enero 13, 2023, isang araw matapos ang meeting ng Monetary Board ng BSP.

Aniya, patuloy na lumalaki ang mga pautang ng mga bangko kahit pa nagtataas na ng interes sa pautang ang BSP samantalang hindi naman nagtataas pa ang interes sa mga credit card bill. Babala niya, ang mas mataas na interes sa mga credit card ay maaaring humantong sa matumal na paggastos ng mga consumer.

“Bank lending sustained growth despite aggressive BSP tightening due to the reopening story but also because rates on CC’s were unchanged. Higher rates for (credit cards) point to softer consumption in 2023,” sabi ni Mapa.

Hindi pa pinapaskel ng BSP sa website nito ang regulasyon tungkol sa pagtaas ng interes sa mga credit card bill. Bago malathala ang isang patakaran ng BSP, kailangan muna itong maaprobahan ng Monetary Board at kailangang katigan muli ng MB ang minutes tungkol sa naturang meeting sa susunod na linggo. (Eileen Mencias)