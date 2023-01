Bryant Allen Liwag bagong bala ng St. Benilde Blazers

NAKATAKDANG maging pangunahing big man ng College of Saint Benilde Blazers ang bagong lipat na si Bryant Allen Liwag sa 100th National Collegiate Athletic Association 2024-25 seniors basketball tournament.

Ito ang nasisilip ni Charles Tiu sa pagpasok ng player sa koponan at pagkaeskit nina 98th NCAA 2022 season Most Valuable Player Will Allen Gozum at Miggy Corteza. Ang una ang maging bagong armas ng Taft-based squad.

“We have big plans for him (Liwag) and love his potential. We are expecting a lot from him to be honest,” sey ng Blazers coach.

Nauna ng inanunsyo ng humahawak sa karera ni Liwag na EOG Sports Management, at kinumpirma ni Tiu na magiging parte ang 6-foot-6 forward ng Benildeans. Pero magsisilbi muna siya ng one-year residency bago makaparampa.

Nag-alsa balutan sa Emilio Aaguinaldo College Generals sophomore center upang makahanap ng mas magandang oportunidad at maiangat ang sarili bilang basketbolista.

Nagpaalam ang Cavite native Biyernes ng gabi sa pamamagitan ng EOG Sports kasunod ng dalawang season sa sinibatang tropa.

“Hinding-hindi ko makakalimutan lahat ng natutunan ko kay coach Oliver (Bunyi). Forever grateful ako sa EAC community,” bulalas ni Liwag. (Gerard Arce)