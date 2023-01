Boy pasabog chika kina Marian, Bea, Alden, Paolo sa ‘Fast Talk’

Sa January 23 na magsisimula ang show ni Boy Abunda na ‘Fast Talk’ sa GMA-7.

Ang bongga ng time slot niya, na hagip ang 4:00pm to 4:20pm, ha! Twenty minutes kasi ang show niya at araw-araw nga itong mapapanood.

Ang bongga ng pilot week niya, dahil puro pasabog nga ang mga guest niya, na live niyang mai-interview nang face to face, ha!

Una nga niyang guest si Marian Rivera, at pinaghandaan daw talaga ni Boy ang interview na `yon.

Sa Martes naman ay sina Glaiza de Castro at David Rainey. Happy si Boy na pumayag ang mister ni Glaiza na mag-guest sila sa bagong show niya.

At yes, may Alden Richards na chikahan sa Miyerkules. At sa Huwebes naman ay may Bea Alonzo pa na dapat asahan.

At pasabog din ang chika niya kay Paolo Contis sa Friday, na matagal na ngang inaasam ng mga ‘Marites’ na mapanood ang chika niya.

Oh, di ba? Bongga agad-agad ang pilot week niya, na lahat yata ng maiinit na chika ay masasaksihan sa kanya.

“I spoke directly to Alden. Nag-oo naman siya. Sabi ko, hindi ako papayag na hindi siya mag-oo. Hahaha!” sabi ni Boy.

Well, marami pa siyang tinawagan na talent manager, tulad ni Popoy Caritativo, na nag-yes na raw. Mai-interview rin ni Boy si Carla Abellana, na dapat abangan.

Humingi na raw ng paumanhin si Boy sa staff niya, dahil hindi nga siya ang tipo ng host na nakaupo lang, naghihintay sa harap ng kamera, magbabasa ng script, at tapos na.

“Sinabi ko sa kanila na pasensiya na sila, sobrang taas ng energy ko, at pakialamero ako. Dahil hindi ako papayag na hindi mag-deliver, dahil sobrang laki ng tiwala ang binigay sa akin ni Atty. Gozon. Hindi ako maghihintay ng grasya. I’m gonna work!” sabi ni Boy.

Aminado si Boy na mahirap ang laban ngayon, na kailangan ngang maibalik ang mga manonood sa telebisyon sa talk show, na matagal ngang nawala.

Na kailangan ding hikayatin ang mga millennial na manood ng talk show sa telebisyon, para hindi sila nabibiktima ng mga fake news. At yes, ang mga fake news nga ang isa sa mga dapat labanan ng grupo ni Boy.

Si Boy nga ay showbiz authority na lahat ng sasabihin, dapat paniwalaan.

Well, abang-abang na lang tayong lahat sa mga pasabog pa ni Boy sa kanyang ‘Fast Talk’ na sure ako, mas magiging mainit sa pagdaloy ng panahon. (Rb Sermino)