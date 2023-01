Boto si mommy: Sofia puwede nang dyowain si Allen

Pambata lang daw ang kilig nina Sofia Pablo, Allen Ansay.

“Yes po, pambata lang na kilig and siyempre, guided din po ni Mom ko. At saka siyempre, alam niyo naman po, ang mga probinsyano, medyo mahigpit sa mga ganyan,” sabi ni Sofia.

Kinuwento ni Sofia na dati raw, nagtataka si Allen kung bakit daw nagbe-beso or kiss kapag bumabati rito, sanay raw kasi ito na bless o mano lang.

Feeling din ni Sofia, na-impress din siya kay Allen sa pagiging probinsyano nito. Ibang-iba raw kasi sa mga boys sa Manila.

Sey niya, “Feeling ko po, kaya rin po ako sa kanya natutuwa, ‘yung innocence niya hindi niya alam na nakakatawa pala siya. Hindi siya aware na ‘yung sinasabi niya, nakakatawa.

Bukod dito, pareho raw supportive at masasabing “boto” na sa kanila ang mga mommy nila sa kanilang dalawa.

Lahad ni Sofia, “Sabi po ng mommy niya, ‘Ikaw lang ang pwedeng jowain ni Allen!”

Kahit na mukhang in-love naman talaga sa isa’t isa sina Sofia at Allen na mga bida ngayon sa bagong primetime series ng GMA-7, ang “Luv is Caught in His Arms” na magsisimula ng umere sa Lunes ng gabi, alam daw nila na marami pa silang pwedeng pagdaanan both as a loveteam and even sa personal.

Pero ngayon pa lang, hoping na sila na forever. (Rose Garcia)