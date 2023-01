BOC ireretoke ng Kongreso: Mga smuggler walang takot kay PBBM

Tahasang sinabi ng isang senador na tila walang kinatatakutan ngayon ang mga smuggler at hoarder ng produktong agrikultura, lalo na ang sibuyas, kahit na si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang tumatayong kalihim ng Department of Agriculture (DA).

Suspetsa ni Senador Sherwin Gatchalian, mala¬lakas na tao ang mga nagmamanipula sa suplay ng sibuyas dahil walang takot ang mga ito kahit pa si Pangulong Marcos ang nakatutok sa DA.

Giit ng senador, bumuo ng inter-agency task force para rito, na kabibilangan ng ilang ahensya ng gobyerno kabilang na ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police upang matakot ang mga hoarder.

“Kaya ako nananawagan na gumawa ng isang inter-agency dahil nakikita kong itong mga gumagawa nito ay malalakas na tao dahil ang lakas ng loob nila eh. Isipin mo ang kalihim ng Department of Agriculture ay walang iba kundi ang ating Pangulo pero itong mga hoarder ang lalakas ng loob kahit pangulo ang kalihim, eh hindi nila inilalabas ang supply [sibuyas],” pahayag ni Gatchalian sa panayam sa Politiko noong Sabado.

“Itong mga hoarder na ito mga negosyante rin ito kaya alam nila ang merkado, mas alam nila ang merkado kesa sa gobyerno. Alam nila kung ilan ang demand, ilan ang bumibili ng sibuyas pero alam din nila ilan ang supply na lumalabas. Kaya naman tumataas ang presyo ng sibuyas ay dahil hindi naglalabas ng supply at kulang sa merkado kaya pataas nang pataas ang presyo ng sibuyas,” dagdag ng senador.

Noong Disyembre lamang ay nagtungo si Gatchalian sa tanggapan ng Bureau of Customs (BOC) upang magsagawa ng ocular inspection at walk-through sa modernization program ng BOC bunsod ng patuloy na pagdagsa ng mga produktong smuggled sa bansa.

Samantala, tinukuran naman ni AGRI party-list Rep. Wilbert Lee ang pagsasagawa ng pagdinig ng Kamara de Representantes kaugnay ng smuggling.

Kokonsulta rin ang House Committee on Ways and Means sa Institute for Solidarity in Asia upang matukoy ang mga pagbabagong kailangan sa Bureau of Customs (BOC) para masawata ang agricultural smuggling sa bansa.

Bukod sa pagsasampa ng kaso ng mga kasabwat sa gobyerno, binigyan-diin ni Lee ang pangangailangan na palakasin ang Office of the Assistant Secretary for Inspectorate and Enforcement sa ilalim ng National Food Safety and Food Security Agency para magawa ang kanilang mandato.

Kumpiyansa naman si House Committee on Agriculture and Food chairperson at Quezon Rep. Mark Enverga na matatapalan ng administrasyong Marcos ang nagpapatuloy na smuggling ng produktong agrikultural sa bansa. (Billy Begas/Issa Santiago)