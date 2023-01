Ballout Hoops sa Enero 21 na dribol

PANGUNGUNAHAN ni celebrity baller Gerald Anderson ang mga didribol sa 2nd Cocogen Insurance-Ballout Hoops Season Founder’s Cup sa KalosPh-Th3rd Floor simula sa Enero 21.

Solid basketball player, lumalaro na ang aktor sa Marikina Shoemasters, Imus Bandera, Gen San Warriors at Boracay Islanders ng Maharlika Pilipinas Basketball League.

Sasabak si Anderson para sa KalosPh team, na lababan sa school-based teams AMA University at University of Makati, Philippine Navy Sealions-Go For Gold, Antipolo City, Xentro Mall Golden Coolers, M7 RPBY East Dental Clinic, Marikina Shoemasters, Game Changer Novaliches at Pampanga Royce. (Ramil Cruz)