Aplikasyon, business permit renewal pinabilis ng Antipolo LGU

Pinadali na ang proseso sa renewal at pag-apply ng business permits kaya pinaalalahanan ng Antipolo City Local City Government ang mga business establishments na hindi na mahihirapan ang mga ito.

Sinabi ni Antipolo City Mayor Jun Ynares na maaring mag-apply online sa Business One Stop Shop o BOSS para sa bagong business permit, at pwede pa ring mag-renew online ng mga existing o lumang business permits. Sa online transactions, maari lamang na bisitahin ang link: https://antipoloonline.egapsonline.com para doon na mag-upload ng mga scanned copies para sa itinuturing na basic requirements na kinakailangan.

Bibigyan naman ng approval ng mga regulatory offices ang iba pang mga requirements kasabay ng pagpoproseso ng online registration: Office of the Building Official Clearance; Locational/Zoning Clearance; Environmental Permit to Operate; Sanitary Permit to Operate Occupational Permit; Fire Safety Inspection Certificate at iba pang mga National Government Agency Clearances.

Sa pagbabayad, ang unang pamamaraan ay online kung saan maaring buksan ang sariling account at i-click ang `Process to Payment’

Dito ay piliin lang kung “PayMaya e-wallet” (Maya o GCash) o ang PayMaya / VISA / Mastercard / JBC.

Maari din na magbayad sa City treasurers office.

Paalala ng alkalde, “Siguraduhin munang nai-click ang payment option na “Pay-over-the-counter” sa inyong online account.”

Paalala naman ng Antipolo LGU, hindi maaaring mag-renew ng business permit via online applications ang mga may outstanding balance; kailangang mag-retiro (closure) na businesses; ga na-issuehan ng notice of violation; mga businesses na hindi nakapag-renew mula 2015 pababa; at mga may nais na ipabago sa mga detalye ng negosyo.

Kailangan aniyang personal na magsadya sa tanggapan ng Business Permits and Licensing Office (BPLO) upang maisaayos ang mga dokumento sa pagpapa-renew ng business permit.