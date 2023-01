Angeli, Mark Anthony mainit ang lampungan

Ibang-iba na talaga si Angeli Khang, ha! Talagang sinusubok ang husay niya sa pag-arte.

Imagine, matutunghayan naman siya ngayon sa isang natatanging pagganap sa kwento ng dalawang babaeng palaban at walang inuurungan sa pinakabago niyang sexy drama Vivamax Original Movie mula sa direksyon ni McArthur Alejandre at malikhaing pag-iisip ni Ricky Lee, ang ‘Bela Luna’ na streaming exclusively sa Vivamax simula January 27, 2023.

Isang pelikula na magpapakilala sa atin sa dalawang magkaibang babaeng malaki ang koneksyon sa isa’t isa. Kilalanin si Luna (Angeli Khang), teacher na nasa edad 20s na pinagmamalupitan ng asawang halos doble sa edad niya, si Abe (Julio Diaz).

Dahil madalas maltratuhin at pagsamantalahan ni Abe, hindi na makapaghintay si Luna na iwan ang kanyang asawa.

Magkakaroon siya ng panandaliang pagtakas sa pagdating ni Diego (Mark Anthony Fernandez), isang lalaking bibihag kay Luna.

Pero sa maikling sandali nila ni Diego, magkakapalagayan sila ng loob na mauuwi sa mainit na pagtatalik. Binigyan niya si Luna ng bagong dahilan para masabik sa pag-ibig.

Si Diego na nga kaya ang magiging dahilan para tuluyang makalaya si Luna kay Abe?

Samantala, si Bela ay isang empowered city girl na ka-live in ang kanyang boyfriend na si Arnold (Kiko Estrada). Silang dalawa ay may binububuong special project na hindi nila alam na unti-unting titibag sa kanilang relasyon.

Sa pagtatagpo ng landas nina Bela at Luna, magbabago ang kanilang buhay.

Ang Bela Luna ang pinakabagong collaboration ng 2022 Wallachia International Film Festival Best Director MacArthur C. Alejandre, National Artist for Film and Broadcast Arts at ng Reyna ng Vivamax.

Prodyus ito ng Viva Films. (Rb Sermino)