97% PNP general, colonel nagbitiw na

INANUNSYO kahapon ng Philippine National Police na malapit nang makumpleto ang lahat ng mga ranking officials na nagsusumite ng mga courtesy resignations.

Sa panayam, sinabi ni Police Colonel Jean Fajardo na nasa 97% na ng 953 PNP ang nagsumite na ng courtesy resignations.

Ibig sabihin ang kabuuang bilang ng mga third-level officials na nagbigay na ng courtesy resignations ay nasa 928 sa kabuuang 953.

Karamihan naman sa mga nasa Visayas at Mindanao ay naghihintay na lang na ma-transfer ang mga courtesy resignations patungo sa national headquarters sa Camp Crame.

Sinabi ni Fajardo na bumaba ang kabuuang bilang ng third-level officials mula 956 sa 953 dahil sa pagreretiro ng tatlong opisyal.

Sinabi pa nito na ang bubuuing five-member committee ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ay siyang sisiyasat sa courtesy resignations at magsusumite ng mga rekomendasyon.

“Ang hinihintay natin yung official announcement, iaannounce pa yung composition nung five-man committee na magsasagawa ng pagsusuri dito sa mga nagsubmit ng courtesy resignation at once mabuo nga yan although sabi ni SILG (Interior Secretary Benjamin “Benhur” Abalos Jr.) ay nandyan na yung mag-cocompose ng committee. Hinihintay na din kasi natin how they are going to do the processing and assessment dito sa mga nagsubmit sa mga courtesy resignations,” sinabi ni Fajardo. (Catherine Reyes)