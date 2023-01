Steph Curry, Warriors pinaluhod dinayong Spurs

SA harap ng NBA-record crowd 68,323 sa Alamodome, walong players ng Golden State ang umiskor ng double figures para hagupitin ang dinayong San Antonio 144-113 Biyernes ng gabi.

Namuno sa atake ng Warriors ang 25 points ni Jordan Poole, 22 kay Donte DiVincenzo may 16 at 15 pa sina Klay Thompson at Stephen Curry.

Sablay ang unang tatlong tira ng Golden State, nang pumasok ang tres ni Thompson ay nasindihan ang 17-4 run at hindi na lumingon.

Nang bumuka ang lead ng Warriors sa 30 sa kaagahan ng fourth quarter, sumagot ang Spurs fans ng limang minutong walang humpay na wave.

Hindi umubra ang 21 points ni Tre Jones at 17 ni Keldon Jhonson sa San Antonio, regular na naglalaro sa AT&T Center pero bumalik sa dating tahanan sa 50th anniversary ng prangkisa.

Miyembro si Golden State coach Steve Kerr sa 1999 championship team ng Spurs sa Alamodome – una ng prangkisa.

Binasag ng crowd ang dating regular-season record na 62,046 na nanood kay Michael Jordan at Chicago Bulls laban sa Atlanta Hawks sa Georgia Dome noong March 27, 1998. (Vladi Eduarte)

HINDI nakaporma ang Spurs kina Steph Curry at Warriors.