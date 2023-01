Sofia Andres dinedma lambing ni Daniel Miranda

Wala namang tinukoy o tinag ang race car driver at ama ng anak ni Sofia Andres na si Daniel Miranda kung sino ba ang tinutukoy nito sa kanyang recent Instagram post na nami-miss niya at wini-wish na sana ay kasama niya raw sa mga oras na ‘yon or kung nasaan man siya.

Obviously, nasa ibang bansa si Daniel. May nagsabing sa Japan, pero dahil hindi rin naman niya ni-reveal ang exact location, madaling sabihin na lang na sa bansang may winter ito ngayon, base sa kanyang larawan na ipinost.

Isang simpleng caption na, “Wish you were here” ang kanyang post sa Instagram. Pero siyempre, halos lahat, ini-assume na ang tinutukoy ni Daniel ay si Sofia.

May mga nag-tag kay Sofia. May nagtatanong, “Where are you, Sofia?”

At marami rin ang nagsabi na nasa Cebu ito ngayon for Sinulog festival. May nagsipag-comment din na busy raw sa taping ng “The Iron Heart.”

Kapansin-pansin na si Daniel talaga ang nagpo-post ng mga tila “paandar” o feelings nito para kay Sofia. Pero pansin din namin na parang tahimik lang sa lahat ng ito ang Kapamilya actress. Hindi siya nagre-reply o nagla-like man lang tulad dati.

Kaya marami rin ang nag-aabang na si Sofia naman ang maglabas ng paandar niya at mag-reciprocate ng sweetness na ipinapakita ni Daniel through social media. That way, feeling lalo na ng mga fan nil ana all’s well na nga sa kanilang dalawa. (Rose Garcia)