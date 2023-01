Sardinas, kape, sabon sisipa presyo

Nakatanggap ang Department of Trade and Industry (DTI) ng notice of price adjustment mula sa mga manufacturer ng sardinas, meat loaf, corned beef, kape at sabon.

Ayon sa DTI, pinag-aaralan nila ang usapin ngunit sisikapin nitong gawing makatuwirang presyo pa rin ang mga bagay para sa kapakanan ng mga mamimili.

Noong Agosto 2022 nang huling maglabas ang DTI ng suggested retail price (SRP) guide para sa ilang item.

Nito lamang Biyernes ay nagtungo sina DTI Secretary Alfredo Pascual at Senator Mark Villar, chairperson ng Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, sa ilang supermarket sa Makati City para magsagawa ng inspeksyon.

Nalaman nilang sumunod sa SRP o mas mababa pa ang mga ibinebenta.

Nagtungo rin sina Pascual at Villar sa Guadalupe Market sa Makati City para tingnan ang mga produkto ng mga produktong pang-agrikultura.

Sinabi ng kalihim ng DTI na nais nilang gumawa ng database para mabantayang mabuti ang demand at supply ng mga agricultural item.

“Ilan ba talagang toneladang sibuyas ang naha-harvest natin? At ilan ang demand total? Ilan ang shortage na kailangang ma-meet at kung sakali ng import? So kailangan gagawing digitalized system ‘yan,” ayon kay Pascual.

“Kung may buffer stock na kontrolado ng gobyerno, ang tingin ko, ‘yong mga trader, hindi magkakalakas loob na mag-hoard at mag-manipulate ng price,” dagdag nito.

Sinabi naman ni Villar na susunod nilang susuriin ang mga wholesaler.

“Ang next naming bibisitahin namin ay ang mga wholesaler para ma-trace namin kung saan nagkakaroon ng malaking pagtaas ng presyo,” pahayag ni Villar.

“Ang babantayan natin ‘yong mga nasa lower price ranges kasi ‘yon ang mga binibili ng mga karaniwang mamimili. Pag-aaralan naman namin kung kayang ma-absorb ‘yong presyo,” aniya pa.

Samantala, sa Balintawak Market sa Quezon City, bumaba ang presyo ng sibuyas mula P550 kada kilo noong Disyembre hanggang P320 kada kilo noong Biyernes.

Ito ay isang malugod na pag-unlad para sa parehong mga mamamakyaw at mga mamimili.

Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG), unti-unting bumababa ang farmgate prices ng sibuyas sa ilang lugar at mararamdaman na rin sa Metro Manila.

“Sa Bayambang, Pangasinan, ‘yong pula na sibuyas, P140 to P160 per kilo. May puti na sibuyas na P110 to P120 per kilo,” ayon kay SINAG chairman Rosendo So. (Betchai Julian)